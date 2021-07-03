США закликали Венедіктову забезпечити повне розслідування вбивства Гонгадзе
Посольство США в Україні закликало генерального прокурора Ірину Венедіктову забезпечити повне розслідування вбивства журналіста Георгія Гонгадзе у 2000 році
Про це повідомляє посольство США в Україні у facebook.
У посольстві привітали рішення Верховного Суду України залишити в силі обвинувальний вирок генералу Олексію Пукачу, який організував та здійснив вбивство Георгія Гонгадзе та закликали генпрокурора забезпечити повне розслідування злочину.
"На знак визнання журналістів, які скрізь шукають правди, ми вітаємо рішення Верховного Суду України залишити в силі обвинувальний вирок генералу Олексію Пукачу, який організував та здійснив вбивство репортера Георгія Гонгадзе.
Ми закликаємо генерального прокурора забезпечити повне розслідування цього злочину та притягнення підбурювачів до відповідальності. Протягом понад двадцяти років справа Гонгадзе була показником ефективності системи правосуддя в Україні", - йдеться у заяві посольства США.
- Нагадаємо, 2 липня Верховний суд підтвердив вирок колишньому генерал-лейтенанту міліції Олексію Пукачу, якого засудили до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.
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