США закликали Венедіктову забезпечити повне розслідування вбивства Гонгадзе

Про це повідомляє посольство США в Україні у facebook.

У посольстві привітали рішення Верховного Суду України залишити в силі обвинувальний вирок генералу Олексію Пукачу, який організував та здійснив вбивство Георгія Гонгадзе та закликали генпрокурора забезпечити повне розслідування злочину.

"На знак визнання журналістів, які скрізь шукають правди, ми вітаємо рішення Верховного Суду України залишити в силі обвинувальний вирок генералу Олексію Пукачу, який організував та здійснив вбивство репортера Георгія Гонгадзе.

Ми закликаємо генерального прокурора забезпечити повне розслідування цього злочину та притягнення підбурювачів до відповідальності. Протягом понад двадцяти років справа Гонгадзе була показником ефективності системи правосуддя в Україні", - йдеться у заяві посольства США.

