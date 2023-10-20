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США запровадили санкції проти соратників проросійського діяча Боснії Додіка

20 жовтня, 2023 п'ятниця
21:04
Світ Мілорад Додік

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на соратників проросійського президента Республіки Сербської Мілорада Додіка. Санкції передбачають заблокування майна та заборону транзакцій з цими особами

Про це повідомляє міністерство фінансів США.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосило про ідентифікацію шести осіб, які складають основну частину мережі покровительства президента Республіки Сербської Мілорада Додіка.

Члени цієї мережі, включаючи дорослих дітей Додіка (Ігоря та Горіцу), сприяють його корупційним діям в Республіці Сербській Боснії і Герцеговини, де він викачує державні кошти та збагачується за рахунок громадян і функціонального управління в цій країні. Додік використовує свою посаду, мережу зв'язків і компаній для накопичення особистого багатства шляхом хабарництва і підкупу.

Заступник міністра фінансів США Брайан Нельсон заявив, що дії фізичних і юридичних осіб, які сприяють Додікові, призводять до його особистого збагачення за рахунок громадян Боснії і Герцеговини і підриву інституцій у цій країні. Вироки сьогоднішнього дня мають на меті призупинити ці корупційні практики та підрив демократії в регіоні Західних Балкан.

На нещодавніх виборах у Республіці Сербській Альянс незалежних соціал-демократів, до якого входили Додік та Ігор, вступив у змову з метою підкупу політичних посадовців, членів виборчих дільниць та спостерігачів за виборами, щоб корупційним шляхом здобути перемогу на виборах. Ігор займався підкупом опозиційних політиків, яким пропонували політичні посади в обмін на критично важливу інформацію та посади спостерігачів на виборчих дільницях.

Дочка Додіка, Горіца, займається політичною та бізнес діяльністю для свого батька, включаючи володіння кількома підприємствами, які отримують значну державну допомогу від уряду РС за вказівкою Додіка.

Санкції, накладені на цих осіб, передбачають блокування всього майна і частках в майні осіб на території США або під контролем американських осіб. Також блокуються будь-які юридичні особи, які належать заблокованим особам. Всі транзакції американських осіб з цими особами будуть заборонені, за винятком випадків, коли вони мають спеціальну ліцензію. Фінансові установи та інші особи, які співпрацюють з цими особами, також можуть бути піддані санкціям.

Довідково: Республіка Сербська - державне утворення на території Боснії і Герцеговини, утворене в результаті Дейтонської угоди. Столиця - Баня-Лука.

  • 27 жовтня 2022 року Центральна виборча комісія Боснії й Герцеговини оголосила Мілорада Додіка переможцем на виборах президента Республіки Сербської – сербського ентитету країни. Додік вважається одним із наймогутніших політиків у Республіці Сербській. Він відомий своєю проросійськістю, а також близькістю до президента РФ Володимира Путіна.
  • 11 січня 2023 року президент Республіки Сербської у Боснії і Герцоговині Мілорад Додік заявив послу України в Хорватії та Боснії і Герцеговині Василю Кириличу, що він небажана особа.

Росія
Сербія
США
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