Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що Центральна виборча комісія Боснії та Герцеговини оголосила Мілорада Додіка переможцем виборів президента сербського ентитету Республіки Сербської після перерахунку бюлетенів, поданих на виборах 2 жовтня.

Основні опозиційні партії – Партія демократичного прогресу, Сербська демократична партія та Список за справедливість і порядок – вважають, що їхній кандидат Єлена Тривіч перемогла. Вона оголосила про перемогу в ніч виборів, але Додік теж.

Попри це глава ЦВК БіГ Суад Арнаутович оголосив, що після перерахунку голосів, ініційованого 10 жовтня після скарг опозиції на можливі фальшування, більшість членів проголосували за затвердження результатів. Неофіційні результати, оприлюднені через кілька годин після закриття виборчих дільниць, показали, що Додік мав перевагу над своїм суперником приблизно на 30 000 бюлетенів.

"Перерахунок підтвердив, що кандидат Мілорад Додік, який представляє сербське населення і який лідирував на виборах, залишився лідером із найбільшою кількістю голосів", – заявив Арнаутович.

У ЦВК не розкрили нових результатів голосування на виборах після перерахунку.

Довідка: Додік вважається одним із наймогутніших політиків у Республіці Сербській. Він відомий своєю проросійськістю, а також близкістю до президента РФ Володимира Путіна.

Крім того, в останні місяці він активно висловлювався про наміри порушити питання виходу Республіки Сербської з Боснії та Герцеговини, що б стало прямим порушенням Дейтонських угод і підірвало б мирний процес на Балканах.

8 жовтня експрезидент Сербії Александар Вучич заявив, що нібито у 1999 році очільники США і Великої Британії вимагали від Угорщини "розпочати наземний наступ на сербську територію".

16 жовтня міністр внутрішніх справ Сербії Александар Вулін заявив, що Сербії варто якомога швидше визнати, що вона "не хоче" бути в ЄС і що їй "там не місце". Крім того, за словами сербського міністра, Європейський Союз як альянс "відходить у минуле", оскільки з втратою політичної незалежності країни ЄС "стали територіями, а не державами".

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