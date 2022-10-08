Вучич заявив, що в 1999 році США й Британія" вимагали від Угорщини напасти на Сербію"

Про це повідомило видання РТС.

У суботньому зверненні до нації, 8 жовтня, Вучич переповів історію, яку йому розповів нинішній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"У 1999 році Угорщина мала атакувати Сербію із землі, підтвердив мені Орбан і сказав, що я можу сказати це публічно. Клінтон і британці попросили його напасти на Сербію з півночі, щоб вони могли розтягнути свої сили з Косова до Воєводини. На це він відмовився, а Герхард Шрьодер допоміг йому послабити той тиск Білого дому", – стверджує сербський президент.

Окрім цього, він також додав, що Орбан після цього нібито говорив із колишньою британською прем’єркою Маргарет Тетчер.

"Коли Тетчер відчинила двері, то сказала йому: мене дуже турбує те, що ви відмовились напасти на Сербію, через це загине більше британських військових", – переповів слова Орбана Вучич.

У 1999 році Північноатлантичний альянс розпочав бомбардування Сербії у відповідь на здійснення сербською армією етнічних чисток боснійського населення Косова.

Кампанія НАТО змусила Сербію припинити війну проти Косова, та водночас призвела до численних жертв серед сербів.

Нагадаємо: 13 серпня президент Сербії Александер Вучич заявив, що Сербія не запроваджуватиме санкції проти Росії так довго, як це буде можливо.

Пізніше, 29 серпня, Александар Вучич заявив, що країна має достатні фінансові можливості для забезпечення себе енергоресурсами з інших країн.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb