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Вучич заявив, що в 1999 році США й Британія" вимагали від Угорщини напасти на Сербію"

8 жовтня, 2022 субота
14:53
Світ Александар Вучич

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що нібито у 1999 році очільники США і Великої Британії вимагали від Угорщини "розпочати наземний наступ на сербську територію"

Про це повідомило видання РТС.

У суботньому зверненні до нації, 8 жовтня, Вучич переповів історію, яку йому розповів нинішній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"У 1999 році Угорщина мала атакувати Сербію із землі, підтвердив мені Орбан і сказав, що я можу сказати це публічно. Клінтон і британці попросили його напасти на Сербію з півночі, щоб вони могли розтягнути свої сили з Косова до Воєводини. На це він відмовився, а Герхард Шрьодер допоміг йому послабити той тиск Білого дому", – стверджує сербський президент.

Окрім цього, він також додав, що Орбан після цього нібито говорив із колишньою британською прем’єркою Маргарет Тетчер.

"Коли Тетчер відчинила двері, то сказала йому: мене дуже турбує те, що ви відмовились напасти на Сербію, через це загине більше британських військових", – переповів слова Орбана Вучич.

У 1999 році Північноатлантичний альянс розпочав бомбардування Сербії у відповідь на здійснення сербською армією етнічних чисток боснійського населення Косова.

Кампанія НАТО змусила Сербію припинити війну проти Косова, та водночас призвела до численних жертв серед сербів.

  • Нагадаємо: 13 серпня президент Сербії Александер Вучич заявив, що Сербія не запроваджуватиме санкції проти Росії так довго, як це буде можливо.
  • Пізніше, 29 серпня, Александар Вучич заявив, що країна має достатні фінансові можливості для забезпечення себе енергоресурсами з інших країн.

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Косово
Сербія
США
Велика Британiя
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