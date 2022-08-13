Вучич пояснив, чому Сербія не запроваджує санкції проти РФ
Президент Сербії Александер Вучич заявив, що Сербія не запроваджуватиме санкції проти Росії так довго, як це буде можливо
Про це він заявив у етері TV Prva.
За його словами, Сербія збереже свою політику нейтралітету щодо РФ, доки зможе це робити.
"Ми зберігатимемо свою політику стільки, скільки зможемо. А моє скільки зможемо твердіше, ніж у всіх інших на політичній сцені, ніж клятви на Біблії та крові, і не знаю на чому там ще. Наша політика - бути на європейському шляху, зберігати свої традиції та дружбу і бути самостійними та незалежними", - сказав Вучич.
Водночас він зазначив, що коли ЄС скаже, що залишилося шість місяців до вступу до Євросоюзу, Белград погодить свою політику з його вимогами».
"Оскільки ми зобов'язані до кінця терміну вступу до ЄС узгодити свою політику з ними, ми обов'язково це так і зробимо", - пообіцяв Вучич.
Європарламент раніше вимагав від Сербії приєднатися до антиросійських санкцій, однак країна цього не зробила.
- 1 серпня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія у конфлікті Сербії та Косова повністю перебуває на боці Белграду.
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