Про це він заявив у етері TV Prva.

За його словами, Сербія збереже свою політику нейтралітету щодо РФ, доки зможе це робити.

"Ми зберігатимемо свою політику стільки, скільки зможемо. А моє скільки зможемо твердіше, ніж у всіх інших на політичній сцені, ніж клятви на Біблії та крові, і не знаю на чому там ще. Наша політика - бути на європейському шляху, зберігати свої традиції та дружбу і бути самостійними та незалежними", - сказав Вучич.

Водночас він зазначив, що коли ЄС скаже, що залишилося шість місяців до вступу до Євросоюзу, Белград погодить свою політику з його вимогами».

"Оскільки ми зобов'язані до кінця терміну вступу до ЄС узгодити свою політику з ними, ми обов'язково це так і зробимо", - пообіцяв Вучич.

Європарламент раніше вимагав від Сербії приєднатися до антиросійських санкцій, однак країна цього не зробила.

1 серпня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія у конфлікті Сербії та Косова повністю перебуває на боці Белграду.

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