Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Ми абсолютно підтримуємо Сербію, ми поруч із косовськими сербами. Ми вважаємо, що вимоги косовців абсолютно необґрунтовані. Слава богу, вдалося загострення вночі уникнути, але ця ситуація лише відкладена на один місяць", - сказав Пєсков та назвав позицію Сербії миролюбною та конструктивною.

Він також закликав країни, які визнали Косово, стримати його від кроків, які можуть призвести до ескалації.

"Вважаємо, що ті країни, які визнали Косово та які є гарантами, вони повинні вжити весь свій вплив для того, щоб застерегти владу Косова щодо прийняття якихось непродуманих кроків, здатних призвести до подальшої ескалації напруженості. І, звичайно, ми вимагаємо, щоб усі права сербів були дотримані", - наголосив Пєсков.

31 липня поліція Косово у відповідь на барикадування етнічними сербами двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Сербією призупинила їхню діяльність.

Сербське населення північної частини Косово було невдоволене рішенням уряду заборонити їм користуватися виданими у Сербії автомобільними номерами й особистими ID-картками й перевести їх в примусовому порядку на косовські документи.

На тлі конфлікту з Косово в Сербії заговорили про "денацифікацію" Балкан, а президент Александр Вучич виступив із заявою, в якій звинуватив в ескалації Пріштіну та пообіцяв, що Сербія "переможе". На таку заяву відреагувала місія НАТО в Косово, яка запевнила, що втрутиться, "якщо стабільність регіону опиниться під загрозою".

1 серпня Косово відклало процедуру запровадження перереєстрації документів сербів до 1 вересня.

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