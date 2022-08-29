"Ми маємо платити ціну війни на європейській землі": Вучич заявив, що Сербія зможе обійтися без російських енергоносіїв
Президент Сербії Александар Вучич у понеділок, 29 серпня, заявив, що країна має достатні фінансові можливості для забезпечення себе енергоресурсами з інших країн
Про це повідомляє видання Reuters.
"Ми маємо платити ціну війни на європейській землі", - сказав Вучич, водночас запевнивши, що країна не постраждає через це.
"Ми будемо брати нафту в Іраку. Я також намагатимусь поговорити з Венесуелою. Ми можемо брати звідусіль. Ми не гидуємо", - сказав він.
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Також Вучич повідомив, що газові сховища в країні заповнені настільки, що запасів вистачить на 60 днів, якщо використовувати також законтрактовані запаси в сусідній Угорщині.
Окрім цього, Белград буде шукати додаткове вугілля для теплових електростанцій, які генерують понад дві треті електроенергії в країні – зокрема планується закупити близько двох мільйонів тонн у Китаї та Індонезії.
- Політолог-міжнародник Володимир Воля 15 серпня заявив, що Сербія почала дистанціюватися від путінського режиму.
- 22 серпня стало відомо, що з листопада Сербія перестане купувати російську нафту, у зв'язку з дотриманням санкцій ЄС проти РФ.
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