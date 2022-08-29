"Ми маємо платити ціну війни на європейській землі": Вучич заявив, що Сербія зможе обійтися без російських енергоносіїв

Про це повідомляє видання Reuters.

"Ми маємо платити ціну війни на європейській землі", - сказав Вучич, водночас запевнивши, що країна не постраждає через це.

"Ми будемо брати нафту в Іраку. Я також намагатимусь поговорити з Венесуелою. Ми можемо брати звідусіль. Ми не гидуємо", - сказав він.

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Також Вучич повідомив, що газові сховища в країні заповнені настільки, що запасів вистачить на 60 днів, якщо використовувати також законтрактовані запаси в сусідній Угорщині.

Окрім цього, Белград буде шукати додаткове вугілля для теплових електростанцій, які генерують понад дві треті електроенергії в країні – зокрема планується закупити близько двох мільйонів тонн у Китаї та Індонезії.

Політолог-міжнародник Володимир Воля 15 серпня заявив, що Сербія почала дистанціюватися від путінського режиму.

22 серпня стало відомо, що з листопада Сербія перестане купувати російську нафту, у зв'язку з дотриманням санкцій ЄС проти РФ.

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