Іран готовий замінити російську нафту в ЄС та Туреччині
На тлі поновлення переговорів щодо ядерної угоди та можливого подальшого послаблення санкцій, Іран хоче зайняти частку російського нафтового ринку в Греції, Італії, Іспанії та Туреччині
Про це пише Markets Insider.
Після можливого відновлення ядерної угоди іранські поставки зможуть заповнити частину недоотриманої російської нафти, від якої ЄС планує відмовитися до кінця 2022 року.
Минулого тижня Євросоюз у рамках відновлення угоди з Тегераном запропонував зняти санкції з банків Ірану та скасувати заборону експорту нафти, а також повернути Тегерану частину заморожених грошей.
Reuters з посиланням на джерела в ОПЕК повідомляло, що скорочення видобутку нафти ОПЕК+, можливо, не буде неминучим. Воно співпаде з поверненням Ірану на нафтові ринки, якщо він буде готовий укласти нову ядерну угоду із Заходом.
Водночас аналітики з Goldman Sachs вважають, що іранську ядерну угоду навряд чи підпишуть найближчим часом.
- У середині серпня стало відомо, що Росія придбає в Ірану тисячу ударно-розвідувальних безпілотників. 26 серпня агентство Associated Press з посиланням на представників західних розвідок повідомило, що Росія отримала сотні іранських безпілотників, які можуть бути використані у війні проти України.
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