Про це повідомляє ліванський журналіст Елайджа Маг'є з посиланням на свої джерела.

Як йдеться у повідомленні, Росія підписала контракт з Іраном про закупівлю близько 1000 ударно-розвідувальних безпілотників, зокрема Shahid 129, які можуть літати понад 24 години.

"Росія підписала контракт з Іраном на покупку 1000 безпілотників після того, як Іран поставив кілька літаків і тренажер, на якому тренувалися російські офіцери. Перші дрони вже застосовувалися в Україні", - пише Маг'є.

За словами ліванського журналіста, Росія впродовж останнього десятиліття не інвестувала в індустрію дронів, а зосередилася на розробці гіперзвукових ракет, випередивши в цьому напрямку США. Однак безпілотники стали необхідні Росії у війні з Україною.

Раніше США повідомляли, що росіяни розпочали навчальні тренування з безпілотниками в Ірані і це є останньою ознакою, що Росія має намір їх придбати.

24 липня ЗМІ замайоріли інформацією, що Іран відправив до Росії через Каспійське море партію бойових дронів, які росіяни планують застосовувати у війні з Україною.

Проте 26 липня координатор ради з національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що у Вашингтоні не бачать жодних ознак постачання іранських безпілотників до Росії.

Росія та Іран розширили стратегічне партнерство після початку повномасштабної війни в Україні. Їхні інтереси збігаються в протистоянні США на Близькому Сході.

Тоді ж Іран уклав з РФ ще й угоду, за якою ремонтуватиме російські літаки та постачатиме до них деталі.

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