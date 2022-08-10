Росія проводить навчання на іранських безпілотниках і має намір придбати їх для війни в Україні, - CNN
У США мають інформацію, що росіяни розпочали навчальні тренування з безпілотниками в Ірані і це є останньою ознакою, що Росія має намір їх придбати
Про це повідомляє CNN.
"Протягом останніх кількох тижнів російські офіційні особи проводять навчання в Ірані в рамках угоди про передачу БпЛА з Ірану в Росію", — сказав CNN анонімний американський чиновник.
Відзначається, що розвіддані про навчання нещодавно були розсекречені.
Мова йде про безпілотники Shahed-191 і Shahed-129. Обидва здатні завдавати високоточні удари. Ще у липні американці повідомляли, що Іран має намір продати Росії сотні таких безпілотників для війни в Україні.
Журналісти CNN звернулися до російського посольства у Вашингтоні за коментарем, але поки не отримали відповіді.
- 24 липня ЗМІ замайоріли інформацією, що Іран відправив до Росії через Каспійське море партію бойових дронів, які росіяни планують застосовувати у війні з Україною.
- Проте 26 липня координатор ради з національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що у Вашингтоні не бачать жодних ознак постачання іранських безпілотників до Росії.
- Тоді ж Іран уклав з РФ ще й угоду, за якою ремонтуватиме російські літаки та постачатиме до них деталі.
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