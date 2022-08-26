Росія отримала сотні іранських безпілотників, які можуть використати проти України, - AP

Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на представників західних розвідок.

"Незрозуміло, чи почала Росія використовувати безпілотники проти українських цілей, але безпілотники, схоже, працюють та готові до використання", - заявили журналістам офіційні особи, які говорили на умовах анонімності.

Зазначається, що постачання безпілотників - це ознака більш тісної військової співпраці між давніми союзниками.

У політичних колах про це говорять на тлі поточних перемовин США та Ірану щодо відновлення виконання Іраном ядерної угоди 2015 року, з якої США вийшли у 2018 році. Ідея полягає у пом’якшенні санкцій проти Ірану в обмін на обмеження його ядреної програми.

Водночас противники повернення до Угоди вважають, що скасування санкцій проти Тегерана може дозволити РФ посилити військові дії в Україні та обійти свої санкції, переправляючи нафту та інші ресурси через Іран.

Російські військовослужбовці пройшли тренінг в Ірані в рамках угоди про передачу Москві іранських безпілотників. Про це 10 серпня повідомив заступник офіційного представника Держдепартаменту США Ведант Патель.

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