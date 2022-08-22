Сербія восени перестане імпортувати російську нафту
З листопада Сербія перестане купувати російську нафту, у зв'язку з дотриманням санкцій ЄС проти РФ
Про це інформує видання Telegraf.
Президент Сербії Александар Вучич заявив: "Після листопада російської нафти для нас не буде через санкції". Адже заборона російської нафти є частиною шостого пакета санкцій проти РФ.
"Ми просто обговорюємо всілякі дурниці, щоб не говорити про те, що ми будемо робити з електроенергією, що ми будемо робити з нафтою, адже після листопада російської нафти для нас не буде через санкції. Замість того, щоб говорити про газ, про мазут, про вугілля, ми говоримо про різні дурниці, тому що це найпростіше", - заявив Вучич.
Також він торкнувся теми можливого скасування Європрайду в Бєлграді. Президент Сербії сказав, що це - обговорення "дурниць", нині є серйозніші питання для країни.
- 31 липня 2022 року, поліція Косово у відповідь на барикадування етнічними сербами двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Сербією призупинила їхню діяльність. Сербське населення північної частини Косово було невдоволене рішенням уряду Курті заборонити їм користуватися виданими у Сербії автомобільними номерами й особистими ID-картками й перевести їх в примусовому порядку на косовські документи.
- 1 серпня у Косово відклали на місяць перереєстрацію документів сербів, на кордоні Сербії та Косова зникли всі барикади й відновився рух.
- 6 липня ЄС запросив лідерів Сербії та Косово зустрітися у Брюсселі на переговорах.
- 1 серпня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія у конфлікті Сербії та Косова повністю перебуває на боці Белграду.
- 12 серпня президент Сербії сказав, що уряд Косово нібито готується до "ліквідації" сербського населення у північних районах країни. Згодом Александер Вучич заявив, що Сербія не запроваджуватиме санкції проти Росії так довго, як це буде можливо.
- Політолог-міжнародник Володимир Воля 15 серпня заявив, що Сербія почала дистанціюватися від путінського режиму.
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