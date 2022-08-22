Про це інформує видання Telegraf.

Президент Сербії Александар Вучич заявив: "Після листопада російської нафти для нас не буде через санкції". Адже заборона російської нафти є частиною шостого пакета санкцій проти РФ.

"Ми просто обговорюємо всілякі дурниці, щоб не говорити про те, що ми будемо робити з електроенергією, що ми будемо робити з нафтою, адже після листопада російської нафти для нас не буде через санкції. Замість того, щоб говорити про газ, про мазут, про вугілля, ми говоримо про різні дурниці, тому що це найпростіше", - заявив Вучич.

Також він торкнувся теми можливого скасування Європрайду в Бєлграді. Президент Сербії сказав, що це - обговорення "дурниць", нині є серйозніші питання для країни.

31 липня 2022 року, поліція Косово у відповідь на барикадування етнічними сербами двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Сербією призупинила їхню діяльність. Сербське населення північної частини Косово було невдоволене рішенням уряду Курті заборонити їм користуватися виданими у Сербії автомобільними номерами й особистими ID-картками й перевести їх в примусовому порядку на косовські документи.

1 серпня у Косово відклали на місяць перереєстрацію документів сербів, на кордоні Сербії та Косова зникли всі барикади й відновився рух.

6 липня ЄС запросив лідерів Сербії та Косово зустрітися у Брюсселі на переговорах.

1 серпня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія у конфлікті Сербії та Косова повністю перебуває на боці Белграду.

12 серпня президент Сербії сказав, що уряд Косово нібито готується до "ліквідації" сербського населення у північних районах країни. Згодом Александер Вучич заявив, що Сербія не запроваджуватиме санкції проти Росії так довго, як це буде можливо.

Політолог-міжнародник Володимир Воля 15 серпня заявив, що Сербія почала дистанціюватися від путінського режиму.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb