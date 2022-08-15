Сербія почала дистанціюватися від путінського режиму, - політолог-міжнародник Воля

Про це в ефірі Еспресо сказав політолог-міжнародник Володимир Воля.

"З низки питань, Сербія - це поляризоване суспільство. Це щодо членства в ЄС. А з приводу Росії у них певна залежність. Заява про нейтралітет спрямована на підтримання статусу, що Сербія не бере участі у жодній війні, це певна нейтральність щодо Росії та ЄС у військово-політичному плані", - зазначив він.

На його думку, в останніх заявах президента Вучича є "нотки, які вказують на те, що Сербія почала дещо дистанціюватися від путінського режиму".

"Усі в світі уважно стежать за ходом війни в Україні і коли видно, що 6 місяців Росія зав'язла в маленькій Україні. Всі розуміють, що путінська армія починає валитися, як Колос на глиняних ногах. Хід військової кампанії впливатиме на позицію держав, які займали доволі нейтральну або політично близько до нейтральної позицію до Росії у війні проти України. Сербія - одна з таких країн", - підсумував Воля.