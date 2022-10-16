Нам не місце в ЄС, - голова МВС Сербії
Міністр внутрішніх справ Сербії Александар Вулін заявив, що Сербії варто якомога швидше визнати, що вона "не хоче" бути в ЄС і що їй "там не місце"
Про це повідомило видання N1.
"Питання не в тому, чи хочемо ми приєднатися до ЄС, питання в тому, чи хоче ЄС Сербію", - заявив Вулін.
На його думку, "судячи з божевільного шантажу, якому вони нас піддають, щоб визнати Косово, скасувати Республіку Сербську та накласти санкції на Росію, вони нас не хочуть".
Крім того, за словами сербського міністра, Європейський Союз як альянс "відходить у минуле", оскільки з втратою політичної незалежності країни ЄС "стали територіями, а не державами".
- 8 жовтня президент Сербії Александар Вучич заявив, що нібито у 1999 році очільники США і Великої Британії вимагали від Угорщини "розпочати наземний наступ на сербську територію".
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