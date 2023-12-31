США збили дві протикорабельні ракети хуситів у Червоному морі

Про це повідомляє Центральне командування США в соцмережі Х.

Контейнеровоз Maersk Hangzhou повідомив, що під час проходження через південну частину Червоного моря був уражений ракетою. Судно під сінгапурським прапором, власником і оператором якого є Данія, попросило про допомогу, і есмінці військово-морських сил США Gravely і Laboon відреагували на його прохання.

Установлено, що судно придатне до плавання, ніхто не постраждав.

"У відповідь есмінець ВМС США Gravely збив дві протикорабельні балістичні ракети, випущені з підконтрольних хуситам районів Ємену в бік кораблів", - йдеться у повідомленні.

У Центральному командуванні США заявили, що це вже 23-й незаконний напад хуситів на міжнародне судноплавство, починаючи з 19 листопада.