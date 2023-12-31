США збили дві протикорабельні ракети хуситів у Червоному морі
У суботу, 30 грудня, ВМС США збили дві протикорабельні ракети, запущені єменськими хуситами в бік контейнеровоза в Червоному морі
Про це повідомляє Центральне командування США в соцмережі Х.
Контейнеровоз Maersk Hangzhou повідомив, що під час проходження через південну частину Червоного моря був уражений ракетою. Судно під сінгапурським прапором, власником і оператором якого є Данія, попросило про допомогу, і есмінці військово-морських сил США Gravely і Laboon відреагували на його прохання.
Установлено, що судно придатне до плавання, ніхто не постраждав.
"У відповідь есмінець ВМС США Gravely збив дві протикорабельні балістичні ракети, випущені з підконтрольних хуситам районів Ємену в бік кораблів", - йдеться у повідомленні.
У Центральному командуванні США заявили, що це вже 23-й незаконний напад хуситів на міжнародне судноплавство, починаючи з 19 листопада.
- 29 грудня стало відомо, що ЗС США намагаються запевнити судноплавні компанії, що багатонаціональні сили забезпечують безпечне плавання через Червоне море та Суецький канал попри те, що атаки єменських повстанців-хуситів продовжуються.
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