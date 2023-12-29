Пентагон переконує судноплавні компанії продовжувати маршрути через Червоне море попри напади хуситів

Про це повідомляє Bloomberg.

"Пентагон практично щодня співпрацює з промисловістю, щоб оцінити потреби та забезпечити впевненість у тому, що міжнародна спільнота готова допомогти з безпечним проходом", — сказав підполковник Брайон МакГаррі, речник Міністерства оборони з Близького Сходу та Африки.

Судноплавні компанії вважають це недостатнім аргументом, щоб повірити у безпеку проходження їхніх кораблів і в те, що безпілотник чи ракета, спрямовані на їхні судна, не зможуть подолати захист.

За даними Центрального командування США, 28 грудня було збито ракету та безпілотник над південною частиною Червоного моря.

"Жодного з 18 кораблів у цьому районі не було пошкоджено та не було повідомлено про травми", — повідомило Центральне командування.

Згідно з новими галузевими даними, половина флоту контейнеровозів, який регулярно проходить через Червоне море та Суецький канал, уникає цього маршруту через загрозу атак. Багато танкерів і контейнеровозів вдаються до довшого і дорожчого маршруту навколо південного краю Африки, що може призвести до підвищення цін на нафту та різноманітні споживчі товари.

AP Moller-Maersk A/S, друга у світі контейнерна лінія, заявила, що готується відновити проходи в Червоному морі "як тільки це можливо". Але навіть Maersk попередила, що "загальний ризик не усунено в цьому районі", і компанія заявила, що переоцінить ситуацію з безпекою для своїх суден і співробітників.

Пентагон заявив, що ініціатива з безпеки в Червоному морі, яку він веде під назвою Operation Prosperity Guardian, об’єднує сили Великої Британії, Бахрейну, Канади, Франції, Італії, Нідерландів, Норвегії, Сейшельських островів, Іспанії, Австралії та Греції, а також деяких інших країн.

Генерал-майор Пет Райдер, прессекретар Пентагону, раніше цього місяця заявив, що коаліція функціонуватиме як "дорожній патруль" у морі.