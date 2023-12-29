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Пентагон переконує судноплавні компанії продовжувати маршрути через Червоне море попри напади хуситів

29 грудня, 2023 п'ятниця
08:51
Світ

Збройні сили США намагаються запевнити судноплавні компанії, що багатонаціональні сили забезпечують безпечне плавання через Червоне море та Суецький канал попри те, що атаки єменських повстанців-хуситів продовжуються

Про це повідомляє Bloomberg.

"Пентагон практично щодня співпрацює з промисловістю, щоб оцінити потреби та забезпечити впевненість у тому, що міжнародна спільнота готова допомогти з безпечним проходом", — сказав підполковник Брайон МакГаррі, речник Міністерства оборони з Близького Сходу та Африки.

Судноплавні компанії вважають це недостатнім аргументом, щоб повірити у безпеку проходження їхніх кораблів і в те, що безпілотник чи ракета, спрямовані на їхні судна, не зможуть подолати захист.

За даними Центрального командування США, 28 грудня було збито ракету та безпілотник над південною частиною Червоного моря.

"Жодного з 18 кораблів у цьому районі не було пошкоджено та не було повідомлено про травми", — повідомило Центральне командування.

Згідно з новими галузевими даними, половина флоту контейнеровозів, який регулярно проходить через Червоне море та Суецький канал, уникає цього маршруту через загрозу атак. Багато танкерів і контейнеровозів вдаються до довшого і дорожчого маршруту навколо південного краю Африки, що може призвести до підвищення цін на нафту та різноманітні споживчі товари.

AP Moller-Maersk A/S, друга у світі контейнерна лінія, заявила, що готується відновити проходи в Червоному морі "як тільки це можливо". Але навіть Maersk попередила, що "загальний ризик не усунено в цьому районі", і компанія заявила, що переоцінить ситуацію з безпекою для своїх суден і співробітників.

Пентагон заявив, що ініціатива з безпеки в Червоному морі, яку він веде під назвою Operation Prosperity Guardian, об’єднує сили Великої Британії, Бахрейну, Канади, Франції, Італії, Нідерландів, Норвегії, Сейшельських островів, Іспанії, Австралії та Греції, а також деяких інших країн.

Генерал-майор Пет Райдер, прессекретар Пентагону, раніше цього місяця заявив, що коаліція функціонуватиме як "дорожній патруль" у морі.

  • Ізраїльські військові заявили 19 листопада, що єменські хусити захопили вантажне судно в Червоному морі, коли воно прямувало з Туреччини до Індії. 
  • Пізніше речник армії Ємену Ях'я Сарі сказав, що хусити зупинятимуть вогневими засобами ізраїльські кораблі, що прямують до Індійського океану через Червоне море та Баб-ель-Мандебську протоку.
  • У вівторок, 12 грудня, єменські хусити заявили, що провели військову операцію проти норвезького комерційного танкера Strinda на знак протесту проти бомбардування Гази - танкер атакували ракетою в Червоному морі біля Ємену, внаслідок чого виникла пожежа та серйозні пошкодження.
Пентагон
Ємен
США
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