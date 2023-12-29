Пентагон переконує судноплавні компанії продовжувати маршрути через Червоне море попри напади хуситів
Збройні сили США намагаються запевнити судноплавні компанії, що багатонаціональні сили забезпечують безпечне плавання через Червоне море та Суецький канал попри те, що атаки єменських повстанців-хуситів продовжуються
Про це повідомляє Bloomberg.
"Пентагон практично щодня співпрацює з промисловістю, щоб оцінити потреби та забезпечити впевненість у тому, що міжнародна спільнота готова допомогти з безпечним проходом", — сказав підполковник Брайон МакГаррі, речник Міністерства оборони з Близького Сходу та Африки.
Судноплавні компанії вважають це недостатнім аргументом, щоб повірити у безпеку проходження їхніх кораблів і в те, що безпілотник чи ракета, спрямовані на їхні судна, не зможуть подолати захист.
За даними Центрального командування США, 28 грудня було збито ракету та безпілотник над південною частиною Червоного моря.
"Жодного з 18 кораблів у цьому районі не було пошкоджено та не було повідомлено про травми", — повідомило Центральне командування.
Згідно з новими галузевими даними, половина флоту контейнеровозів, який регулярно проходить через Червоне море та Суецький канал, уникає цього маршруту через загрозу атак. Багато танкерів і контейнеровозів вдаються до довшого і дорожчого маршруту навколо південного краю Африки, що може призвести до підвищення цін на нафту та різноманітні споживчі товари.
AP Moller-Maersk A/S, друга у світі контейнерна лінія, заявила, що готується відновити проходи в Червоному морі "як тільки це можливо". Але навіть Maersk попередила, що "загальний ризик не усунено в цьому районі", і компанія заявила, що переоцінить ситуацію з безпекою для своїх суден і співробітників.
Пентагон заявив, що ініціатива з безпеки в Червоному морі, яку він веде під назвою Operation Prosperity Guardian, об’єднує сили Великої Британії, Бахрейну, Канади, Франції, Італії, Нідерландів, Норвегії, Сейшельських островів, Іспанії, Австралії та Греції, а також деяких інших країн.
Генерал-майор Пет Райдер, прессекретар Пентагону, раніше цього місяця заявив, що коаліція функціонуватиме як "дорожній патруль" у морі.
- Ізраїльські військові заявили 19 листопада, що єменські хусити захопили вантажне судно в Червоному морі, коли воно прямувало з Туреччини до Індії.
- Пізніше речник армії Ємену Ях'я Сарі сказав, що хусити зупинятимуть вогневими засобами ізраїльські кораблі, що прямують до Індійського океану через Червоне море та Баб-ель-Мандебську протоку.
- У вівторок, 12 грудня, єменські хусити заявили, що провели військову операцію проти норвезького комерційного танкера Strinda на знак протесту проти бомбардування Гази - танкер атакували ракетою в Червоному морі біля Ємену, внаслідок чого виникла пожежа та серйозні пошкодження.
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