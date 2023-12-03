Єменські хусити заявили, що не пропускатимуть до Індійського океану кораблі Ізраїлю та його союзників

Текст і відео з таким зверненням з'явилися 3 грудня 2023 року на його сторінці у мереж Х.

За словами речника єменських збройних сил, так триватиме допоки Ізраїль вестиме бойові дії проти ХАМАСу в секторі Гази.

"Ми завдаємо болючих ударів окупантам (Ізраїлю - ред.) за допомогою балістичних і крилатих ракет і безпілотників, а також перешкоджаючи кораблям ізраїльського ворога та тим, хто з ним співпрацює, проходити через Червоне море та Баб-ель-Мандаб, доки він не припинить свою агресію проти сектора Газа", - зазначив Сарі.

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Ворогами близьких до Ірану єменських хуситів він також назвав Сполучені Штати Америки та Саудівську Аравію.

Окрім того, телеканал Al-Masirah, що контролюється шиїтським угрупуванням "Ансар Аллах" (хусити), повідомив із посиланням на інформацію від єменських збройних сил про ураження 3 грудня двох ізраїльських кораблів у Баб-ель-Мандебі, а саме корабля Unity Explorer й корабля Number Nine.

"Перший ізраїльський корабель було поцілено морською ракетою, а другий корабель було поцілено морським безпілотником. Ударів по ним було завдано після того, як вони відхилили попереджувальні повідомлення від військово-морських сил Ємену", - передає канал Al-Masirah.

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"Ми знаємо про повідомлення щодо атак на USS Carney і комерційні судна в Червоному морі, і надамо інформацію, щойно вона стане доступною", - заявили в Пентагоні, передає АР.

Крім цього, видання Sky news повідомляє із посиланням на двох чиновників, що корабель знищив один хуситський безпілотник, який прямував у їхньому напрямку.