Єменські хусити заявили, що не пропускатимуть до Індійського океану кораблі Ізраїлю та його союзників
Речник Армії Ємену Ях'я Сарі заявив, що хусити зупинятимуть вогневими засобами ізраїльські кораблі, що прямують до Індійського океану через Червоне море та Баб-ель-Мандебську протоку
Текст і відео з таким зверненням з'явилися 3 грудня 2023 року на його сторінці у мереж Х.
За словами речника єменських збройних сил, так триватиме допоки Ізраїль вестиме бойові дії проти ХАМАСу в секторі Гази.
"Ми завдаємо болючих ударів окупантам (Ізраїлю - ред.) за допомогою балістичних і крилатих ракет і безпілотників, а також перешкоджаючи кораблям ізраїльського ворога та тим, хто з ним співпрацює, проходити через Червоне море та Баб-ель-Мандаб, доки він не припинить свою агресію проти сектора Газа", - зазначив Сарі.
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Ворогами близьких до Ірану єменських хуситів він також назвав Сполучені Штати Америки та Саудівську Аравію.
Окрім того, телеканал Al-Masirah, що контролюється шиїтським угрупуванням "Ансар Аллах" (хусити), повідомив із посиланням на інформацію від єменських збройних сил про ураження 3 грудня двох ізраїльських кораблів у Баб-ель-Мандебі, а саме корабля Unity Explorer й корабля Number Nine.
"Перший ізраїльський корабель було поцілено морською ракетою, а другий корабель було поцілено морським безпілотником. Ударів по ним було завдано після того, як вони відхилили попереджувальні повідомлення від військово-морських сил Ємену", - передає канал Al-Masirah.
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"Ми знаємо про повідомлення щодо атак на USS Carney і комерційні судна в Червоному морі, і надамо інформацію, щойно вона стане доступною", - заявили в Пентагоні, передає АР.
Крім цього, видання Sky news повідомляє із посиланням на двох чиновників, що корабель знищив один хуситський безпілотник, який прямував у їхньому напрямку.
- Напередодні зловмисники захопили танкер, який належить ізраїльському підприємцю, біля узбережжя Ємену. Жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за напад.
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