Біля узбережжя Ємену захопили танкер, що належить підприємцю з Ізраїлю

Про це пише АР.

За даними компанії та приватної розвідувальної фірми Ambrey, нападники захопили танкер під прапором Ліберії, яким керує Zodiac Maritime в Аденській затоці. Це також підтвердив американський представник оборонного відомства, який говорив на умовах анонімності.

Компанія Zodiac назвала напад "інцидентом, який підозрюється в піратстві".

"Нашим пріоритетом є безпека 22 членів екіпажу, які перебувають на борту судна. На судні, керованому турецькою компанією, перебуває багатонаціональний екіпаж, що складається з громадян Росії, В'єтнаму, Болгарії, Індії, Грузії та Філіппін. Судно перевозить повний вантаж фосфорної кислоти", - йдеться в заяві.

Зазначається, що Zodiac описав судно як власність Clumvez Shipping Inc., хоча інші записи безпосередньо пов’язували Zodiac як власника. Лондонська компанія Zodiac Maritime є частиною Zodiac Group ізраїльського мільярдера Еяля Офера.