Біля узбережжя Ємену захопили танкер, що належить підприємцю з Ізраїлю
Зловмисники захопили танкер, який належить ізраїльському підприємцю, біля узбережжя Ємену. Жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за напад
Про це пише АР.
За даними компанії та приватної розвідувальної фірми Ambrey, нападники захопили танкер під прапором Ліберії, яким керує Zodiac Maritime в Аденській затоці. Це також підтвердив американський представник оборонного відомства, який говорив на умовах анонімності.
Компанія Zodiac назвала напад "інцидентом, який підозрюється в піратстві".
"Нашим пріоритетом є безпека 22 членів екіпажу, які перебувають на борту судна. На судні, керованому турецькою компанією, перебуває багатонаціональний екіпаж, що складається з громадян Росії, В'єтнаму, Болгарії, Індії, Грузії та Філіппін. Судно перевозить повний вантаж фосфорної кислоти", - йдеться в заяві.
Зазначається, що Zodiac описав судно як власність Clumvez Shipping Inc., хоча інші записи безпосередньо пов’язували Zodiac як власника. Лондонська компанія Zodiac Maritime є частиною Zodiac Group ізраїльського мільярдера Еяля Офера.
- Ізраїльські військові заявили 19 листопада, що єменські хусити захопили вантажне судно в Червоному морі, коли воно прямувало з Туреччини до Індії. Пізніше бойовики опублікували відео операції.
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