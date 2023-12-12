Єменські хусити атакували норвезький танкер у Червоному морі

Про це пише Reuters.

Військовий речник хуситів Ях'я Сарі після атаки на норвезький танкер пообіцяв, що хусити продовжуватимуть блокувати кораблі, які прямують до ізраїльських портів, доки Ізраїль не дозволить ввозити продовольство та медичну допомогу до Гази.

Напад на танкер Strinda стався приблизно в 111 км на північ від протоки Баб-ель-Мандаб, що з’єднує Червоне море та Аденську затоку, приблизно о 21:00. Представник США сказав, що танкер зміг рухатися власним ходом протягом кількох годин після атаки.

"Кораблів США під час атаки поблизу не було, але есмінець ВМС США Mason відповів на виклик Strinda і наразі надає допомогу", - заявили в центральному командуванні збройних сил США.

Читайте також: Хто такі єменські хусити і звідки в них балістичні ракети, щоб бити ними по Ізраїлю

Американські військові заявили, що атака на норвезький танкер спричинила пожежу та пошкодження.Норвезький власник судна пізніше уточнив, що після атаки танкер прямує до безпечного порту, а екіпаж з 22 людей з Індії не постраждав.

Танкер під норвезьким прапором належить компанії Mowinckel Chemical Tankers із Норвегії. Повідомляється, що судно везло олію та біопаливо з Малайзії до Венеції, Італія.

За словами представника хуситів, останніми днями угруповання зуміло перешкодити проходу кількох кораблів, які виступали на підтримку палестинців.