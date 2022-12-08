США зняли обмеження на продаж F-16 для Туреччини, - ЗМІ
США зняли обмеження на продаж Туреччини літаків F-16, запроваджені раніше, що було одна з умов Анкари щодо вступу до НАТО Фінляндії та Швеції
Про це пише турецьке агентство Anadolu.
Проурядове турецьке медіа повідомило, що згідно з чернеткою бюджету Пентагону, обмеження на постачання Туреччини F-16 усунуті. Спочатку деякі конгресмени та сенатори вимагали зумовити продаж літаків заборонами на застосування їх проти курдів та в діях в Егейському морі, які провокують напруженість у відносинах із Грецією.
Крім того, конгресмени вимагали покарати Туреччину за покупку російських зенітно-ракетних комплексів С-400.
Але, схоже, взяла гору думка про те, що в першу чергу необхідно забезпечити прийом в НАТО Швеції та Фінляндії, які подали заявки відразу після нападу Росії на Україну.
- Нагадаємо, у серпні президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган планував зустрітися з очільником Білого дому Джо Байденом, аби домовитися про розблокування постачання винищувачів F-16.
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