США зняли обмеження на продаж F-16 для Туреччини, - ЗМІ

Про це пише турецьке агентство Anadolu.

Проурядове турецьке медіа повідомило, що згідно з чернеткою бюджету Пентагону, обмеження на постачання Туреччини F-16 усунуті. Спочатку деякі конгресмени та сенатори вимагали зумовити продаж літаків заборонами на застосування їх проти курдів та в діях в Егейському морі, які провокують напруженість у відносинах із Грецією.

Крім того, конгресмени вимагали покарати Туреччину за покупку російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

Але, схоже, взяла гору думка про те, що в першу чергу необхідно забезпечити прийом в НАТО Швеції та Фінляндії, які подали заявки відразу після нападу Росії на Україну.

Нагадаємо, у серпні президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган планував зустрітися з очільником Білого дому Джо Байденом, аби домовитися про розблокування постачання винищувачів F-16.

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