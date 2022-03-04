США зробили перший крок до заборони російської нафти
Група американських сенаторів підготувала законопроект про заборону імпорту російської нафти.
Проект представили у четвер, 3 березня, повідомляє агентство Reuters.
Проект підготовлено двопартійною групою американських сенаторів, що підвищує шанси на його прийняття, відзначає агентство. Щоб стати законом, документ спочатку мають прийняти Сенат і Палата представників, а після того – його має підписати президент Джо Байден.
Автори заявляють, що поставки російської нафти можна замінити збільшенням видобутку в Північній Америці та інших місцях.
Авторами Законопроекту "Про заборону імпорту російських енергоносіїв" є 18 сенаторів палати, що складається з 100 депутатів, у тому числі Джо Манчін, консервативний демократ, і Ліза Мурковскі, республіканець. Неясно, чи отримає законопроект 60 голосів у Сенаті, які необхідні для його ухвалення, але той факт, що кілька демократів є співавторами, збільшує його шанси. Відзначається, що сам президент Байден дуже обережно висловлюється щодо всього, що стосується цін на бензин.
За даними Управління енергетичної інформації (EIA), Сполучені Штати імпортували з Росії в середньому понад 20,4 мільйона барелів сирої та нафтопродуктів щомісяця в 2021 році, що становить близько 8% імпорту рідкого палива в США.
У четвер Par Pacific Holdings (PARR.N) став першим нафтопереробним заводом у США, який призупинив закупівлю російської нафти для свого НПЗ на Гаваях.
Росія є другим за величиною експортером сирої нафти, щодня постачаючи від 4 до 5 мільйонів барелів нафти, поступаючись лише Саудівській Аравії.
- Нагадаємо, до Сенату США внесли законопроєкт під назвою HEROIAM SLAVA Act про санкції щодо всіх держпідприємств РФ.
- Також президент США Джо Байден оголосив про посилення санкцій проти РФ за її вторгнення в Україну та заявив, що "Росія не уявляє, що її очікує". Також він заявив, що США разом з 30-ма іншими країнами співпрацюють, щоб накласти нафтове ембарго.
- 2 березня стало відомо, що США запроваджують блокувальні санкції проти оборонного сектора Росії за вторгнення армії Путіна в Україну. Також обмеження будуть застосовані щодо Білорусі.
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