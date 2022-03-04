США зробили перший крок до заборони російської нафти

Проект представили у четвер, 3 березня, повідомляє агентство Reuters.

Проект підготовлено двопартійною групою американських сенаторів, що підвищує шанси на його прийняття, відзначає агентство. Щоб стати законом, документ спочатку мають прийняти Сенат і Палата представників, а після того – його має підписати президент Джо Байден.

Автори заявляють, що поставки російської нафти можна замінити збільшенням видобутку в Північній Америці та інших місцях.

Авторами Законопроекту "Про заборону імпорту російських енергоносіїв" є 18 сенаторів палати, що складається з 100 депутатів, у тому числі Джо Манчін, консервативний демократ, і Ліза Мурковскі, республіканець. Неясно, чи отримає законопроект 60 голосів у Сенаті, які необхідні для його ухвалення, але той факт, що кілька демократів є співавторами, збільшує його шанси. Відзначається, що сам президент Байден дуже обережно висловлюється щодо всього, що стосується цін на бензин.

За даними Управління енергетичної інформації (EIA), Сполучені Штати імпортували з Росії в середньому понад 20,4 мільйона барелів сирої та нафтопродуктів щомісяця в 2021 році, що становить близько 8% імпорту рідкого палива в США.

У четвер Par Pacific Holdings (PARR.N) став першим нафтопереробним заводом у США, який призупинив закупівлю російської нафти для свого НПЗ на Гаваях.

Росія є другим за величиною експортером сирої нафти, щодня постачаючи від 4 до 5 мільйонів барелів нафти, поступаючись лише Саудівській Аравії.

Нагадаємо, до Сенату США внесли законопроєкт під назвою HEROIAM SLAVA Act про санкції щодо всіх держпідприємств РФ.

Також президент США Джо Байден оголосив про посилення санкцій проти РФ за її вторгнення в Україну та заявив, що "Росія не уявляє, що її очікує". Також він заявив, що США разом з 30-ма іншими країнами співпрацюють, щоб накласти нафтове ембарго.

2 березня стало відомо, що США запроваджують блокувальні санкції проти оборонного сектора Росії за вторгнення армії Путіна в Україну. Також обмеження будуть застосовані щодо Білорусі.

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