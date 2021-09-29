США звинуватили Росію у зриві конференції ОБСЄ щодо прав людини
США звинуватили РФ у зриві конференції ОБСЄ з питань людського виміру, яка мала пройти 27 вересня
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
"На жаль, нарада ОБСЄ не відбулася через рішення уряду Росії її зірвати. Ми глибоко стурбовані спробою росіян заблокувати перевірку з приводу погіршення положення у сфері прав людини. Ми продовжуємо закликати Росію виконувати взяті на себе зобов’язання", - йдеться у заяві.
Блінкен підкреслив, що США не будуть ігнорувати порушення прав людини, бо "необхідно для дотримання миру і безпеки".
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