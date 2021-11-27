Стабільності в Росії після нападу на Україну настане кінець, бо туди рушать сотні тисяч біженців, - Віталій Портников

Журналіст висловив таку думку в програмі “Суботній Політклуб” на Еспресо.TV.



“Дуже дивно, коли російські політики розповідають європейцям жахи про те, як українські біженці з розбомблених міст побіжать до Європи. А чому до Європи? Чому Путін вважає, що біженці зі Сходу й Півдня України побіжать до Європи? Вони побіжать до Росії. Це в Росії будуть сотні тисяч біженців на вулицях, на вокзалах. Російськомовних біженців з родичами, знайомими й друзями. Російській стабільності після нападу на Україну прийде кінець. Тому що, як європейські країни не могли впоратися з цією кількістю біженців, так і Росія не зможе”, –зазначив Портников.



Журналіст додав, що в Росії почнеться конфлікт між тими громадянами, які будуть казати: “українці – наші брати і ми один народ, як каже Путін, треба їх приймати”, і тими, хто казатиме: “а чому ми їх маємо приймати, це якісь українці, нехай вони самі розбираються з собою”.



“Це реальний шлях до серйозних проблем. Але я не вважаю, що ми заради того, аби дестабілізувати Росію маємо жертвувати власною стабільністю, спокоєм і добробутом тих мільйонів наших громадян, які стануть жертвами цієї війни. Так що потрібно зробити все можливе, щоб цього ніколи не було, щоб це залишилося політичною фантастикою”, – наголосив Віталій Портников.

Нагадаємо, очільник Міноборони Олексій Резніков заявив, що повідомлення про загрозу ескалації між Росією та Україною – це “інформаційна війна, спрямована на внутрішню аудиторію Росії”.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готова до війни з Російською Федерацією.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що новий напад на Україну буде занадто дорого коштувати Росії.