Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"За даними слідства, колишні міський голова Старобільська та голова Старобільської райдержадміністрації Луганської області, депутат райради та працівники органів місцевого самоврядування вступили в злочинну змову з представниками окупаційних військ РФ та підконтрольної їм «ЛНР» з метою працевлаштування в незаконних органах псевдореспубліки.

Підозрювані стали посадовцями в окупаційних адміністраціях Старобільського, Новопсковського, Біловодського та Марківського районів ОРЛО.

Їм оголосили підозру в колабораціонізмі (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Посадовців оголосили в розшук, щоб затримати.

31 травня СБУ оголосила підозру депутату від ОПЗЖ, якого окупанти призначили "головою військово-цивільної адміністрації м. Дніпрорудне"

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