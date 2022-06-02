Стали чиновниками "ЛНР": На Луганщині оголосили підозру експосадовцям органів місцевої влади
У Старобільську на Луганщині ОГПУ підозрює в колабораціонізмі мера, голову РДА й депутата райради, які стали посадовцями "ЛНР"
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"За даними слідства, колишні міський голова Старобільська та голова Старобільської райдержадміністрації Луганської області, депутат райради та працівники органів місцевого самоврядування вступили в злочинну змову з представниками окупаційних військ РФ та підконтрольної їм «ЛНР» з метою працевлаштування в незаконних органах псевдореспубліки.
Підозрювані стали посадовцями в окупаційних адміністраціях Старобільського, Новопсковського, Біловодського та Марківського районів ОРЛО.
Їм оголосили підозру в колабораціонізмі (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Посадовців оголосили в розшук, щоб затримати.
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