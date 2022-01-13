Стали відомі імена українських військових, які загинули на Донбасі 10 січня внаслідок підриву

Про це повідомила заступниця директора Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Юлія Дмитрова.



"Місто Дніпро втратило двох захисників. Сьогодні вони повертаються додому", - написала Дмитрова.



Одному військовому лейтенанту Іллі Супруну було 23 роки. Старшому солдату Валерію Петренку був 51 рік. Обидва загиблих служили у 25 окремій Січеславській повітряно-десантній бригаді.



Дмитрова зазначила, що дату та час прощання із військовими повідомлять окремо.



Як повідомлялося раніше, 10 січня двоє українських військових в зоні Операції об’єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, у той день російські окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню.