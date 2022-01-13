Стали відомі імена українських військових, які загинули на Донбасі 10 січня внаслідок підриву
У понеділок, 10 січня, двоє військовослужбовців Об'єднаних сил Ілля Супрун та Валерій Петренко підірвалися на невідомому вибуховому пристрої
Про це повідомила заступниця директора Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Юлія Дмитрова.
"Місто Дніпро втратило двох захисників. Сьогодні вони повертаються додому", - написала Дмитрова.
Одному військовому лейтенанту Іллі Супруну було 23 роки. Старшому солдату Валерію Петренку був 51 рік. Обидва загиблих служили у 25 окремій Січеславській повітряно-десантній бригаді.
Дмитрова зазначила, що дату та час прощання із військовими повідомлять окремо.
- Як повідомлялося раніше, 10 січня двоє українських військових в зоні Операції об’єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, у той день російські окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.7
Купівля 27.7Продаж 27.97
-
EUR
Купівля 31.56Продаж 32.01
- Актуальне
- Важливе