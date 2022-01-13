Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Стали відомі імена українських військових, які загинули на Донбасі 10 січня внаслідок підриву

Стали відомі імена українських військових, які загинули на Донбасі 10 січня внаслідок підриву

13 січня, 2022 четвер
22:45
війна з Росією Донбас

У понеділок, 10 січня, двоє військовослужбовців Об'єднаних сил Ілля Супрун та Валерій Петренко підірвалися на невідомому вибуховому пристрої

Про це повідомила заступниця директора Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Юлія Дмитрова.

"Місто Дніпро втратило двох захисників. Сьогодні вони повертаються додому", - написала Дмитрова.

Одному військовому лейтенанту Іллі Супруну було 23 роки. Старшому солдату Валерію Петренку був 51 рік. Обидва загиблих служили у 25 окремій Січеславській повітряно-десантній бригаді.

Дмитрова зазначила, що дату та час прощання із військовими повідомлять окремо.
 

 
  • Як повідомлялося раніше, 10 січня двоє українських військових в зоні Операції об’єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, у той день російські окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
Операція об'єднаних сил
Донбас
російська агресія
окупанти
ООС
підрив на міні
загиблі військові
Читайте також:
11 січня, 2022 вiвторок
"Навіщо вторгнення, якщо є дешевші заходи": експерт назвав цілі РФ у ескалації на кордоні України
Наталья Диденко
12 січня, 2022 середа
"Найближча ніч буде найхолоднішою": синоптик Наталка Діденко попередила про морози до -24°C і штормовий вітер
російські військові в Казахстані
10 січня, 2022 понедiлок
"Може статися, що ОДКБ не встигне допомогти Токаєву": експерт заявив, що багато казахів проти чужих військ в країні
Київ
+0
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.7
    Купівля 27.7
    Продаж 27.97
  • EUR
    Купівля 31.56
    Продаж 32.01
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
13 січня
23:13
Ексклюзив
Андрій Новак
Держава має розвивати власні енергоресурси, щоб виробники не підвищували ціни на продукти, - економіст Новак
23:04
Сенат США
Сенат США відхилив проєкт про санкції щодо "Північного потоку-2"
22:54
"РФ вигідно, щоб Україна зробила те, чого хотів Путін": євродепутатка від Литви заявила, що за справою Порошенка стежать у Європарламенті
22:52
"Атлетико" - "Атлетік"
"Атлетік" сенсаційно обіграв "Атлетико" і вийшов у фінал Суперкубка Іспанії
22:38
Ексклюзив
Сергій Джердж
РФ хотіла б "рятувати" Білорусь від "нападу" України, - голова громадської ліги Україна-НАТО про пошук Кремлем приводу для масштабної війни
22:30
"США не допустять агресії Росії проти України": очільник Пентагону в розмові з Тараном
Міністр оборони США Ллойд обговорив з Резніковим нарощування російських сил на кордоні України
22:07
НАТО
Деяким країнам НАТО не сподобається розміщення Росією ракет у Венесуелі та на Кубі, - голова Військового комітету Альянсу
21:58
Ексклюзив
Михайло Басараб
"Відсутність істотних змін працює проти РФ": політолог Басараб пояснив нові погрози Кремля відсутністю розуміння, що робити далі
21:27
Кріштіану Роналду
Відчуваю себе на 30, - Роналду розповів, чи збирається закінчувати кар'єру
21:22
Євгеній Цимбалюк
"Ще одна дипломатична перемога": представник України про засідання ОБСЄ у Відні 13 січня
20:58
Балтійське море
Через напругу між РФ і США військові Швеції посилили патрулювання на острові в Балтійському морі
20:53
У Херсоні до 9 років ув'язнення засудили терориста, який воював проти України на боці окупантів
20:38
гандбол, ЧЄ
Збірна України невдало розпочала ЧЄ з гандболу
20:35
Ексклюзив
Валерій Чалий
Переговори США з РФ дають Україні паузу, щоб посилити єдність у державі та збройні сили, - експосол у США Чалий
20:35
археологи
Вогняні ями, рештки тварин та вироби з каменю: у Тибеті виявили понад 5 тис. реліквій кам'яного віку
20:33
Марк Гуаль
"Дніпро-1" оголосив про трансфер ексфутболіста "Реала" та "Севільї"
20:10
Новий симптом Омікрону, який фіксують лише у вакцинованих
20:08
Ексклюзив
Вимога продавати 20% добутого газу на біржі не дасть очікуваного результату – експерт
20:08
РФ анонсувала видворення 10 американських дипломатів, а послу рекомендувала "поїхати на консультації до США
Мінські угоди можна втілити тоді, коли Росія виконає безпекові зобов'язання, - голова місії США при ОБСЄ
19:54
збірна Камеруну
Камерун та Ефіопія забили 5 голів і видали найрезультативніший матч Кубка африканських націй
19:46
Ryanaіr
МЗС України: авіасполучення з Алмати відновиться найближчим часом
19:31
бойовик "ДНР"
Чеський суд підтвердив 20-річний термін ув'язнення для найманця, який на боці "ДНР" воював проти України
19:29
Ексклюзив
Ярослав Железняк
"Отримаємо міжнародний скандал і втратимо підтримку США": нардеп Железняк звинуватив ОПУ в затягуванні призначення голови САП
19:10
У столиці Казахстану оголосили "помаранчевий рівень" терористичної загрози
19:02
Анналена Бербок
Очільниця МЗС Німеччини приїде в Україну перед візитом до Москви: планує узгодити переговорну позицію щодо РФ
18:58
"Шахтар" - "Шериф"
Стало відомо, з ким "Шахтар" зіграє перший матч у новому році
18:57
Ремонт фрегата "Гетьман Сагайдачний": Міноборони уклало контракт
18:48
Ібрагім Каргбо
"Динамо" прогнало футболіста-іноземця у чемпіонат Словенії
18:37
Павло Клімкін
Ексочільник МЗС Клімкін: залишається дуже високий ризик військових або інших провокацій з боку РФ
18:30
Михайло Колісник
"Нинішні методи уряду виглядають як "військовий комунізм", – економіст
18:17
Ексклюзив
"Згадайте, скільки "Слуг народу" спіймали в наркотичному угарі": Омелян висловився за жорсткі штрафи для п'яних водіїв
18:15
санкції проти рф
ЄС на пів року продовжив санкції проти Росії
18:14
ДБР викрило екснардепа на шахрайстві: пропонував "вирішити питання" за $17 тис.
17:59
Американка Кайлі Дженнер стала першою жінкою, яка набрала 300 млн підписників у Instagram
17:57
Австралія
В Австралії вдруге зафіксували температурний рекорд: +50,7°С
17:50
Сергій Стаховський
Один з кращих тенісистів України Стаховський зворушливо оголосив про завершення кар'єри
17:47
ООС
Окупанти обстріляли українські позиції на Донбасі із заборонених мінометів
17:31
НАБУ викрило працівника Офісу генпрокурора на спробі отримати хабар у $150 тис.
17:27
Оновлено
Компанія SpaceX вивела на орбіту український супутник "Січ-2-30"
17:23
паркування
Поліція Києва оштрафувала за порушення правил паркування водія Кличка
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV