Стало відоме ім'я українського військового, який загинув 1 грудня на Донбасі
1 грудня 2021 року в зоні Операції об'єднаних сил снайпер російських окупаційних військ убив українського солдата Валерія Геровкіна
Про це у Facebook повідомила 93-тя окрема механізована бригада Холодний Яр.
"На позиціях поблизу Новотроїцького загинув солдат Геровкін Валерій Євгенович - його вбив ворожий снайпер. Трагедія сталася ввечері на спостережному посту", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє пресслужба бригади, Валерій Геровкін народився 1999 року у Краматорську. До лав Збройних сил України вступив у вересні 2020 року. Близько року піхотинець служив у холодноярській бригаді, мав позивний "Гера".
Це була перша ротація хлопця в ООС. У пресслужбі додали, що без сина залишились мати Ганна та батько Євгеній.
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