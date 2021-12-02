Стало відоме ім'я українського військового, який загинув 1 грудня на Донбасі

Про це у Facebook повідомила 93-тя окрема механізована бригада Холодний Яр.

"На позиціях поблизу Новотроїцького загинув солдат Геровкін Валерій Євгенович - його вбив ворожий снайпер. Трагедія сталася ввечері на спостережному посту", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє пресслужба бригади, Валерій Геровкін народився 1999 року у Краматорську. До лав Збройних сил України вступив у вересні 2020 року. Близько року піхотинець служив у холодноярській бригаді, мав позивний "Гера".



Це була перша ротація хлопця в ООС. У пресслужбі додали, що без сина залишились мати Ганна та батько Євгеній.







Нагадаємо, у середу, 1 грудня, російські окупаційні війська в районі Операції об'єднаних сил 4 рази порушили режим припинення вогню, у тому числі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Окупанти вбили українського військового і поранили цивільного.



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