Стало відомо, чи відновиться Малиновський після операції до матчу з Францією у відборі ЧС-2022

Про це повідомляє Calcio Atalanta.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, операцію українському футболісту з приводу грижі живота зробить професор Джузеппе Сансонетті в Мілані. Він проводив аналогічне хірургічне втручання одноклубнику Руслана Малиновського по "Аталанті" Маріо Пашалічу. Зазначається, що реабілітація після операції займе близько 45 днів.

Таким чином, Малиновський встигне одужати до чергових матчів збірної України у кваліфікації чемпіонату світу-2022 проти Казахстану (1 вересня у Астані) та Франції (4 вересня у Києві).

Збірна України стартувала у відборі з трьох поспіль нічиїх з рахунком 1:1 - у гостях з Францією та вдома з Фінляндією та Казахстаном. Команда Андрія Шевченка після 3-х турів має 3 очка та займає у групі D друге місце. Лідирує з 7 балами Франція. У Фінляндії - 2 пункти, Боснія і Герцеговина та Казахстані набрали по 1 очку.

На Євро-2020 Руслан Малиновський взяв участь у чотирьох матчах та віддав одну гольову передачу.

У минулому сезоні 28-річний українець зіграв за італійську "Аталанту" 43 матча, забив 10 голів, віддав 12 результативних пасів та став найкращим асистентом Серії A.