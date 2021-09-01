Стало відомо, хто у "Барселоні" забрав 10-й номер Мессі

Про це повідомляє "Барселона" у twitter.

Новим володарем "десятки" у каталонському клубі став Ансу Фаті.

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18-річний вінгер є вихованцем "Барселони". Він дебютував за першу команду каталонців в серпні 2019 року. За цей час Фаті зіграв за клуб 43 матчі, забив 13 голів та віддав 5 результативних передач.

З листопада 2020 року головний талант "Барси" не виходив на поле через травму.



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