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Стало відомо, кого підтримали Ярмоленко та Петраков у голосуванні за найкращого футболіста світу

28 лютого, 2023 вiвторок
07:42
Спорт Ліонель Мессі

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко назвав найкращим футболістом світу Ліонеля Мессі, а екстренер національної команди Олександр Петраков - Кіліана Мбаппе

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.  

Андрій Ярмоленко поставив на перше місце аргентинця Ліонеля Мессі, на друге та третє французів Кіліана Мбаппе та Каріма Бензема, відповідно. Тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань та український журналіст Валерій Новобранець також віддали перемогу Мессі.  

Олександр Петраков, який очолював збірну України у відборі чемпіонату світу-2022, взяв участь у голосуванні, як головний тренер національної команди Вірменії. Він назвав найкращим футболістом світу Мбаппе. 

Ліонель Мессі отримав нагороду найкращому футболісту світу 2022 року 27 лютого у Парижі та випередив у боротьбі за перемогу Кіліана Мбаппе та Каріма Бензема, який замкнув трійку фіналістів. 

Участь у голосуванні брали тренери та капітани збірних, а також журналісти. Національна команда України залишається без головного тренера після відставки Петракова. 


 
футбол
Збірна України
Андрій Ярмоленко
Ліонель Мессі
Карім Бензема
Кіліан Мбаппе
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