Стало відомо, скільки "Дніпро-1" заробив на трансфері Довбика
СК "Дніпро-1" заробив щонайменше 6 млн євро на трансфері українця Артема Довбика в іспанську "Жирону"
Про це повідомив авторитетний журналіст Ігор Циганик.
За інформацією джерела, "Дніпро-1" заробив 6 млн євро одним платежем. Данський "Мідтьюлланн", якому належали 50% прав на гравця, отримав 1,75 млн євро та 30% від наступного продажу футболіста.
Також відомо, що Артем Довбик отримав більшу зарплату, ніж за новим контрактом з "Дніпром-1".
"Жирона"
За іспанську "Жирону" виступає український вінгер Віктор Циганков. Минулий сезон команда закінчила на 10-й позиції, а влітку з клубу пішов ключовий форвард Валентин Кастельянос.
До трансферу Довбика у "Жирони" залишався лише один центрфорвард - 36-річний Крістіан Стуані.
Артем Довбик
У минулому сезоні 26-річний форвард забив за "Дніпро-1" 24 голи та став найкращим бомбардиром Української Прем'єр-ліги.
На рахунку Довбика 18 матчів та 6 голів за збірну України.
Transfermarkt оцінює Довбика у 15 млн євро
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