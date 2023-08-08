Стало відомо, скільки "Дніпро-1" заробив на трансфері Довбика

Про це повідомив авторитетний журналіст Ігор Циганик.

За інформацією джерела, "Дніпро-1" заробив 6 млн євро одним платежем. Данський "Мідтьюлланн", якому належали 50% прав на гравця, отримав 1,75 млн євро та 30% від наступного продажу футболіста.

Також відомо, що Артем Довбик отримав більшу зарплату, ніж за новим контрактом з "Дніпром-1".

"Жирона"

За іспанську "Жирону" виступає український вінгер Віктор Циганков. Минулий сезон команда закінчила на 10-й позиції, а влітку з клубу пішов ключовий форвард Валентин Кастельянос.

До трансферу Довбика у "Жирони" залишався лише один центрфорвард - 36-річний Крістіан Стуані.

Артем Довбик

У минулому сезоні 26-річний форвард забив за "Дніпро-1" 24 голи та став найкращим бомбардиром Української Прем'єр-ліги.

На рахунку Довбика 18 матчів та 6 голів за збірну України.

Transfermarkt оцінює Довбика у 15 млн євро