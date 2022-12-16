Стало відомо, скільки росіян здалися в полон за програмою "Хочу жити"

Про це поінформував речник проєкту Віталій Матвієнко в етері FreeДом.

"Щодо кількості звернень. Ця цифра з моменту старту проєкту "Хочу жити" становить 4 тис. 300", – зазначив Віталій Матвієнко.

За словами речника, найчастіше із запитами про здачу в полон звертаються або військові РФ, або мобілізовані, що вже прийняли таке рішення.

Валентин Матвієнко додав, що з росіянами проводять усю необхідну роботу для повної безпеки процедури.

Нагадаємо, 15 грудня у Генштабі ЗСУ заявили, що Москва поповнює втрати не лише засудженими та особам з подвійним громадянством, а й трудовими мігрантами з Узбекистану та Таджикистану.

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