Стало відомо, скільки росіян здалися в полон за програмою "Хочу жити"
У межах програми "Хочу жити" Україна отримала звернення більш як 4 тис. російських військових, які хотіли здатися в полон
Про це поінформував речник проєкту Віталій Матвієнко в етері FreeДом.
"Щодо кількості звернень. Ця цифра з моменту старту проєкту "Хочу жити" становить 4 тис. 300", – зазначив Віталій Матвієнко.
За словами речника, найчастіше із запитами про здачу в полон звертаються або військові РФ, або мобілізовані, що вже прийняли таке рішення.
Валентин Матвієнко додав, що з росіянами проводять усю необхідну роботу для повної безпеки процедури.
- Нагадаємо, 15 грудня у Генштабі ЗСУ заявили, що Москва поповнює втрати не лише засудженими та особам з подвійним громадянством, а й трудовими мігрантами з Узбекистану та Таджикистану.
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