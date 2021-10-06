Стало відомо, як фанати зможуть відвідати матч Україна - Боснія і Герцеговина у Львові
На матчі відбору ЧС-2022 Україна - Боснія і Герцеговина, який відбудеться у Львові, будуть діяти обмеження для вболівальників
Про це повідомляє офіційний Facebook стадіону "Арена Львів".
Матч Україна - Боснія і Герцеговина відбудеться на "Арені Львів" 12 жовтня. Зустріч зможуть відвідати зможуть не всі вболівальники. Стадіон зможе бути заповнений на 2/3 від загальної місткості.
Допустять тільки уболівальників, у яких є негативний ПЛР-тест на COVID-19 не більше ніж за 72 години до початку заходу, експрес-тест на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 не більше ніж за 72 години до початку заходу або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.
Матч відбору на ЧС-2022 відбудеться 12 жовтня і розпочнеться о 21:45.
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