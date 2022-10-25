Стало відомо, з ким боксуватиме Джошуа у першому бою після поразки від Усика
Британський боксер Ентоні Джошуа проведе наступний поєдинок проти співвітчизника Ділліана Вайта
Про це заявив промоутер ексчемпіона світу Едді Хірн в інтерв'ю DAZN Boxing.
За його словами, Ентоні Джошуа повернеться на ринг взимку 2023 року, а його суперником, швидше за все, стане Діллан Вайт.
"Мабуть, Джошуа повернеться у ринг у січні чи лютому. Він хоче битися з Ділліаном Вайтом. Так, той поки що зайнятий. У нього 26 листопада поєдинок із Джермейном Франкліном. Подивимося, чим завершиться цей бій. Але поки що саме Вайта я назвав би фаворитом на бій з Джошуа. Якщо, звичайно, він пройде найближчого суперника. Хто ще? Отто Валлін не раз до нас звертався. Думаю, це теж хороший бій", - сказав Хірн.
Ентоні Джошуа у двох попередніх поєдинках програв Олександру Усику. У жовтні 2021 року українець відібрав у нього титули WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). У серпні 2022 року Джошуа програв Усику й у реванші.
Джошуа поступався Вайту на любительському рингу та взяв реванш у нього серед професіоналів у 2015 році, коли переміг нокаутом у сьомому раунді.
- 27 серпня Едді Хірн заявив, що працює над організацією бою Ентоні Джошуа проти Ділліана Вайта.
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