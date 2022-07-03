Стан захисників Азовсталі важкий або дуже важкий, ми поки даємо їм оговтатися та не говоримо з ними, - дружина бійця "Азову"

Про це заявила співзасновниця Ради із захисту прав військовополонених “Жінки зі сталі” дружина бійця полку “Азов”, захисника Маріуполя, Наталія Зарицька у ефірі Еспресо.

"До нашої організації входить людина, яка теж перебувала до певного часу на заводі "Азовсталь". Її побратими повернулися, вона їх відвідала. Ми поки, дівчата, які не знайомі з нашими захисниками наживо не сміємо до них підходити, тому що виважено чекаємо, даємо час оговтатися та адаптуватися і прийти до тями", - сказала вона.

Зарицька розповіла історію, яку звільнений полонений розповів представниці Ради.

"Її товариш та побратим втратив шістьох ще своїх братів, їх привалило плитою і люди, у яких були застібнуті каски просто захлинулись кров'ю. В нього каска не була застібнута, йому переламало ребра, затиснуло руку і він не зміг дотягнутися до зброї, щоб закінчити життя. Але доля склалась так, що його побратими відкопали. Він потрапив на цей обмін та лишився живим", - зазначила вона.

Всі близькі дуже очікують на звільнення всіх захисників з полону.

"Стан у бійців різний - або складний, або дуже складний. Ми виважено даємо їм зараз оговтатися та адаптуватися", - підсумувала Зарицька.

29 червня під час обміну військовополоненими в Україну повернулося 144 воїни, із них 95 оборонці Азовсталі.