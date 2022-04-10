Станом на вечір явка на президентські вибори у Франції становила 65%

Про це повідомляє France 24 із посиланням на міністерство внутрішніх справ Франції.



За даними міністерства, станом на 17:00 за паризьким часом явка становила 65%. Це на чотири відсотки менше, ніж за аналогічний період 2017 рок



Сьогодні у Франції відбувається перший тур президенських виборів, де на пост президента претендують 12 політиків. Станом на 12 годину явка виборців складала 25,48%.



Більшість виборчих дільниць зачиняться о 19:00.



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