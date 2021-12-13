Старші за 60 років громадяни зможуть витратити "тисячу Зеленського" на ліки: умови
Із січня 2022 року в рамках проєкту єПідтримка старші за 60 років громадяни зможуть витратити 1 тис. грн за повну вакцинацію від COVID-19 на купівлю ліків
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Громадяни у віці 60+ зможуть уже з січня витратити 1 тис. грн на соціальні потреби, зокрема на купівлю ліків. Умова: повна вакцинація проти COVID-19", - написав Зеленський.
За словами президента, це дозволить більшій кількості людей скористатися проєктом.
Зеленський додав, що урядовці уже отримали доручення розробити механізм цієї програми.
- Нагадаємо, у понеділок, 13 грудня, в Україні стартував проєкт єПідтримка з виплати повністю вакцинованим українцям по 1 тис. грн. Подати заявку на отримання коштів можуть громадяни України віком від 18 років, які мають "зелені" сертифікати вакцинації. Заявку потрібно подавати у застосунку "Дія". Витратити ці кошти можна на театри, кіно, музеї, спортзали, концерти, книги та внутрішні перевезення.
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