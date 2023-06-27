Стартова ціна — понад $50 тис.: на аукціон виставлять светр принцеси Діани

Про це пише CNN.

Аукціон триватиме з 31 серпня по 14 вересня. Організатори очікують, що светр коштуватиме від 50 000 до 80 000 доларів США.

"Цей винятковий предмет одягу передає грацію, чарівність та її (принцеси Діани - ред.) гострий погляд на моду. Для мене велика честь виставити цей історично важливий светр на нашому першому аукціоні Fashion Icons, поставивши його разом з іншими пам’ятними та культурно важливими предметами одягу", - сказала Синтія Холтон, керівник відділу моди та аксесуарів Sotheby's.

Видання розповідає, що у 1979 році художниці Саллі Муір і Джоанна Осборн та їхній лейбл трикотажних виробів Warm & Wonderful створили в’язаний яскраво-червоний вовняний светр, прикрашений рядами білих овець з однією чорною по центру.

Через кілька тижнів після появи Діани у цьому светрі, дизайнерам надійшов лист з Букінгемського палацу, в якому повідомлялося, що принцеса пошкодила свій улюблений светр (на зображеннях, наданих аукціонним домом, видно невелику дірку на одному з манжетів) з проханням поремонтувати або надати новий светр.

Фото: CNN

Аукціон Sotheby's повідомляє, що перший, оригінальний светр був знову знайдений у березні цього року художницями на горищі.

Видання зазначає, що виробництво цих светрів припинилося у 1994 році, проте у 2020 році авторки знову почали виготовляти копії відомого дизайну. Один светр було виготовлено спеціально для акторки Емми Коррін, яка зіграла Діану в четвертому сезоні серіалу "Корона" від Netflix.