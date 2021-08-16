Стартував книжковий конкурс Best Book Award 2021

Голова Великого журі — Богдан Тихолоз — літературознавець, франкознавець, директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка, доцент кафедри теорії і практики журналістики ЛНУ ім. І. Франка.

"Уже понад чверть століття конкурс на найкраще українське видання року (віднедавна — Bookforum Best Book Award) не просто визначає лідерів книжкового ринку, а орієнтує читачів та загалом "людей книги" на видання, які мають шанси стати подіями року, — підкреслює Богдан Тихолоз. — Як і кожен конкурс, це насправді не стільки змагання, скільки гра, де є переможці і не буває переможених. А найвищим суддею є не Велике журі, а читач, який любить книжку не тільки до глибини своєї душі, а й до глибини своєї кишені — і проголосує за неї гривнею (або ні)".

Щоби номінувати книжку на цьогорічний конкурс Best Book Award, потрібно заповнити анкет у та надіслати до 30 серпня 2021.

До участі в Конкурсі приймають книжки, які:

● видані в Україні або поза межами України українською мовою, або ж українських авторів різними мовами, або на українську тематику впродовж 2020–2021 рр.;

● видані вперше й такі, що не брали участі в конкурсі минулих років;

● перевидані зі значними змінами, доповненнями, концептуально оновлені за змістом та оформленням;

● багатотомні видання є завершеними і всі томи представлені на конкурс;

● не містять матеріалів, заборонених до опублікування та розповсюдження чинним законодавством України.

Усі вимоги та Положення про Конкурс – за посиланням.

Переможців премії BookForum Best Book Award 2021 оголосять під час урочистої церемонії нагородження 16 вересня на Львівському міжнародному 28 BookForum.

Торік на конкурс Best Book Award 72 видавництва подали 451 книжку. Гран-прі отримала "Українська абетка. Малюнки Георгія Нарбута" (Видавець Олександр Савчук, Харків), найкращою в номінації "Сучасна українська проза" визнана книга Ольги Купріян "Я, Ніна" Яніни Соколової (видавництво #Книголав, Київ), у номінації "Сучасна українська поезія" — "Тюремна пісня" Олени Герасим’юк (видавництво "Люта справа", Київ), а в "Non-fiction" — "Антологія української кінокритики 1920-х у трьох томах" ("Національний центр Олександра Довженка", Київ).

Весь список лауреатів Best Book Award 2020 року доступний онлайн.

28 Львівський міжнародний BookForum відбудеться 15-19 вересня 2021 року у Львові за підтримки Українського культурного фонду, Львівської міської ради та Львівської облдержадміністрації.

Вже 28 років BookForum є міжнародною платформою, довкола якої збираються фахівці різних сфер, щоб обмінюватись ідеями та знаннями, презентувати досягнення та обговорювати проблеми.

Цього року BookForum вперше за всю історію відбудеться у гібридному форматі: онлайн та офлайн. Заплановано понад 100 подій, панельних дискусій і традиційна Ніч Поезії та музики non-stop, запрошені гості з усієї України, а також ЄС, США, Південної Америки та Африки.