Стефанчук: очікую від ПА ОБСЄ потужніших рішень із визнання дій РФ тероризмом

Про це він заявив у твіттері голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук за результатами зустрічі з президентом ПА ОБСЄ Маргаретою Седерфельт.

"Якщо те, що робить РФ не тероризм, то що тоді тероризм? На цьому наголосив під час зустрічі з президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ Маргаретою Седерфельт. Світ не повинен боятися називати речі своїми іменами. Я вдячний ПА ОБСЄ за підтримку України та очікую ще більш потужних рішень від організації", – зазначив спікер українського парламенту.

На сторінці ОБСЄ повідомили про обговорення підтримки України та її захисту.

"Саміт також став можливістю обмінятися з керівництвом парламентів та парламентських асамблей питаннями щодо підтримки України та захисту її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться в повідомленні.



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