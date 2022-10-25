Стефанчук: очікую від ПА ОБСЄ потужніших рішень із визнання дій РФ тероризмом
Голова ВРУ Стефанчук очікує від Парламентської асамблеї ОБСЄ більше потужних рішень щодо визнання дій Російської Федерації терористичними
Про це він заявив у твіттері голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук за результатами зустрічі з президентом ПА ОБСЄ Маргаретою Седерфельт.
"Якщо те, що робить РФ не тероризм, то що тоді тероризм? На цьому наголосив під час зустрічі з президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ Маргаретою Седерфельт. Світ не повинен боятися називати речі своїми іменами. Я вдячний ПА ОБСЄ за підтримку України та очікую ще більш потужних рішень від організації", – зазначив спікер українського парламенту.
На сторінці ОБСЄ повідомили про обговорення підтримки України та її захисту.
"Саміт також став можливістю обмінятися з керівництвом парламентів та парламентських асамблей питаннями щодо підтримки України та захисту її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться в повідомленні.
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