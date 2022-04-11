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Головна війна з Росією Стефанчук про відмову спікера парламенту Грузії приїхати до Бучі: чи доречно називати "недоречним" запрошення розділити горе?

Стефанчук про відмову спікера парламенту Грузії приїхати до Бучі: чи доречно називати "недоречним" запрошення розділити горе?

11 квітня, 2022 понедiлок
01:46
війна з Росією Руслан Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук публічно відповів на відмову спікера парламенту Грузії Шалви Папуашвілі відвідати Бучу разом з іншими керівниками парламентів світу

Про це він написав у Facebook.

Стефанчук звертається до керівників парламентів усіх країн , запрошуючи їх на власні очі побачити наслідки звірств російської армії на окупованих територіях. Папуашвілі став першим, хто відмовив.

Він вважає неможливим їхати в Україну доти, доки "окремі представники українського уряду повністю не усвідомлять потужну підтримку", яку, на його думку, Грузія надає Україні. 

"Через незрозумілі проблеми офіційне запрошення (відвідати Бучу) здається недоречним", - додав грузинський спікер.

У відповіді Стефанчук відмічає, що "Україна цінує будь-яку допомогу, яку отримує від інших країн в цей нелегкий час".

"Ми щодня просимо про посилення санкцій, надання військової, політичної та фінансової підтримки. Є країни, які допомагають нам за всіма напрямами. Є країни, які допомагають лише в одиничних питаннях",- додає він..

"Єдине, що породжує в мене відчуття невимовної бентеги, так це питання: чи доречно називати "недоречним" запрошення приїхати до дружньої країни, і подивитись її біду, розділити її горе, висловити слова підтримки? Мені здається, що Друг має зробити це без запрошення",- резюмує Стефанчук.
 

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Грузія
Буча
Руслан Стефанчук
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