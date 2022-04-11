Стефанчук про відмову спікера парламенту Грузії приїхати до Бучі: чи доречно називати "недоречним" запрошення розділити горе?
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук публічно відповів на відмову спікера парламенту Грузії Шалви Папуашвілі відвідати Бучу разом з іншими керівниками парламентів світу
Про це він написав у Facebook.
Стефанчук звертається до керівників парламентів усіх країн , запрошуючи їх на власні очі побачити наслідки звірств російської армії на окупованих територіях. Папуашвілі став першим, хто відмовив.
Він вважає неможливим їхати в Україну доти, доки "окремі представники українського уряду повністю не усвідомлять потужну підтримку", яку, на його думку, Грузія надає Україні.
"Через незрозумілі проблеми офіційне запрошення (відвідати Бучу) здається недоречним", - додав грузинський спікер.
У відповіді Стефанчук відмічає, що "Україна цінує будь-яку допомогу, яку отримує від інших країн в цей нелегкий час".
"Ми щодня просимо про посилення санкцій, надання військової, політичної та фінансової підтримки. Є країни, які допомагають нам за всіма напрямами. Є країни, які допомагають лише в одиничних питаннях",- додає він..
"Єдине, що породжує в мене відчуття невимовної бентеги, так це питання: чи доречно називати "недоречним" запрошення приїхати до дружньої країни, і подивитись її біду, розділити її горе, висловити слова підтримки? Мені здається, що Друг має зробити це без запрошення",- резюмує Стефанчук.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.6
- Актуальне
- Важливе