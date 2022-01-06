Стефанчук вдруге захворів на коронавірус

Про це він повідомив у facebook.

"Новий рік почався з нових клопотів - коронавірус 2.0. Допоки самопочуття нормальне. Зробив тест лише тому, що в доньки вчора піднялась температура", - зазначив Стефанчук.

Він закликав українців не забувати про маски, дезінфекцію рук і дистанцію.

"І звісно - вакцинація! Безперечно, вакцина не означає, що ви не захворієте. Вакцина означає, що хвороба буде протікати легше, без ускладнень. На це і сподіваюсь. Адже Святвечір та Різдво ніхто не відміняв", - додав голова ВР.

Стефанчук також попросив тих, з ким він контактував ближчим часом, здати тест.



