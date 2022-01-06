Стефанчук вдруге захворів на коронавірус
Голова парламенту Руслан Стефанчук вдруге захворів на коронавірус
Про це він повідомив у facebook.
"Новий рік почався з нових клопотів - коронавірус 2.0. Допоки самопочуття нормальне. Зробив тест лише тому, що в доньки вчора піднялась температура", - зазначив Стефанчук.
Він закликав українців не забувати про маски, дезінфекцію рук і дистанцію.
"І звісно - вакцинація! Безперечно, вакцина не означає, що ви не захворієте. Вакцина означає, що хвороба буде протікати легше, без ускладнень. На це і сподіваюсь. Адже Святвечір та Різдво ніхто не відміняв", - додав голова ВР.
Стефанчук також попросив тих, з ким він контактував ближчим часом, здати тест.
- У листопаді минулого року Стефанчук вже хворів коронавірусом.
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