Стерненко показав удар дрона по групі росіян, які зібрались на шикування

Відео Сергій Стерненко опублікував у своєму телеграм-каналі.

За словами Стерненка, відео було зняте біля Авдіївки.

"На шикування бруднодупих росіян біля Авдіївки завітав гість з неба. Підрозділ Shadow відпрацював у російську буханку, коли мʼясо почало розбігатися. Хоча зараз самі окупанти вижили, у майбутньому усе одно кожен з них знайде свою смерть", - йдеться у повідомленні.