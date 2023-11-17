Стерненко показав удар дрона по групі росіян, які зібрались на шикування
У п'ятницю, 17 листопада, волонтер Сергій Стерненко поділився кадрами відео з ударом українського дрона по російських терористах
Відео Сергій Стерненко опублікував у своєму телеграм-каналі.
За словами Стерненка, відео було зняте біля Авдіївки.
"На шикування бруднодупих росіян біля Авдіївки завітав гість з неба. Підрозділ Shadow відпрацював у російську буханку, коли мʼясо почало розбігатися. Хоча зараз самі окупанти вижили, у майбутньому усе одно кожен з них знайде свою смерть", - йдеться у повідомленні.
- 11 листопада волонтер Сергій Стерненко поділився відео з ударом українського дрона по автівці Range Rover, яку використовував російський військовий.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.23 Купівля 37.23Продаж 37.78
- EUR Купівля 39.94Продаж 40.94
- Актуальне
- Важливе