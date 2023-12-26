Стерненко повідомив, що суд закрив справу щодо його самозахисту

Про це повідомив Стерненко у своєму телеграм-каналі.

"Сторона обвинувачення не довела мою провину, у моїх діях не було умислу на умисне вбивство.

І не могло бути, бо я захищав своє життя під час вже третього замовного нападу у 2018 році в Одесі", - написав він.

Активіст також подякував своїм захисникам Віталію Коломійцю, Миколі Ореховському, Вадиму Оксюті, Андрію Писаренку та юридичній компанії Міллер в особах Масі Найєма та Іллі Воробйова, а також тим, "хто не мовчав, хто виходив на протести і також виборював право на захист".

Що відомо про напад на Стерненка

На Сергія Стерненка з 2014 року скоїли три напади. Під час останнього, у 2018 році, на нього напали двоє чоловіків. Колишнього лідера одеського осередку "Правого сектору" звинуватили в завданні смертельного поранення одному з нападників - Іванові Кузнєцову. У той час другий нападник втік з місця подій.

Обвинувачувальна сторона стверджувала, що Стерненко навмисно вбив Кузнєцова. Після невдалого нападу, на думку прокуратори, Іван почав тікати, але Стерненко нібито наздогнав його та наніс смертельні ножові поранення.

Водночас Стерненко таку думку прокуратури заперечував, говоривши, що це був самозахист і він не наздоганяв Кузнєцова. Підсудний стверджував, що його нападник почав тікати вже після того, як він, аби захистити своє життя, травмував його.

У 2020 році Стерненкові оголосили підозру в умисному вбивстві.

У результаті київської експертизи, яку провели в березні 2023 року, було визначено, що нападник Іван Кузнєцов міг пробігти певну відстань після отримання поранення в серце. Така заява спростувала попередню експертизу, згідно з якою Кузнєцов мав би втратити свідомість за 20 секунд після отримання поранення. Таким чином, він би не мав можливості пробігти ту відстань, де його виявили.

9 червня Баймукашева Абзалу, одного з нападників Стерненка, визнали винним у замаху на умисне вбивство та незаконному зберіганні та поводженні зі зброєю. Його засудили на 10 років.