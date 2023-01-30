Стильний сірий манікюр: тренди 2023-го року
Стильний манікюр, правильні поєднання відтінків, класика та модні тенденції. Покрокова інструкція оздоблення для ваших нігтів на всі часи й смаки
50 відтінків сірого
- Сірий колір на ваших нігтиках легко й елегантно поєднується з будь-яким одягом, фасоном одягу та його стилем.
- Сірий - це не тільки базовий відтінок, а й модний та завжди доречний манікюр.Сірий легко поєднується з усіма іншими відтінками.
- Сірий манікюр витримує абсолютну гармонію з червоним, білим, чорним, блакитним, рожевим тощо.
- Сірий - ідеальний колір до будь-якої форми манікюру: довгий чи короткий, овальний, квадратний, мигдалеподібний чи гострий.
- Сірий дозволяє експериментувати з різними техніками, фактурами, декором та поєднувати з собою кольори інших лаків.
Фото Gettyimages
Сіро-рожевий
- Якщо ви романтична пані чи панянка, тоді обирайте неодмінно сіро-рожеву палітру манікюру. Це - ідеальне поєднання на всі часи.
- Сіро-рожевий - м'який, ніжний та витончений.
- Як правило, такий манікюр наносять в техніці френч чи омбре.
- Як варіант, сіро-рожевий манікюр можна зробити святковим на кожен день за допомогою гліттера, втирки, стразів та іншого декору.
Фото Gettyimages
Чорно-сірий
Чорно-сірий манікюр часто використовують бізнеследі. Його можна поєднувати з гліттером чи фольгою. І, як ще одна варіація, прикрасити один із пальчиків на кожній руці стразами.
Фото Gettyimages
Квіткові орнаменти, геометрія і обов'язковий мінімалізм
- Нейл-арт із сірим манікюром дозволяє фантазії розгулятись по повній.
- Головне у всій цій розмаїтості вибору - дотримання аристократичного мінімалізму.
- Використовуйте стримані візерунки квітів, мереживо чи загадкові вензелі.
- Можна й пригадати цікаві наклейки. На один палець кожної руки.
Фото: www.freepik.com
Матовий сірий, або сірий-металік (на Ваш вибір)
- Матовий сірий колір надасть вашому манікюру очікувану стриманість та оксамитову вишуканість.
- Матовий сірий гармонійно поєднується з декоративними вставками чи нанесенням цікавих фактур.
Фото: www.freepik.com
Сірий-металік ідеальний своєю самодостатністю. Він не потребує прикрас і додатків.
Фото: www.amazon.com
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