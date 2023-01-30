Стильний сірий манікюр: тренди 2023-го року

50 відтінків сірого

Сірий колір на ваших нігтиках легко й елегантно поєднується з будь-яким одягом, фасоном одягу та його стилем.

Сірий - це не тільки базовий відтінок, а й модний та завжди доречний манікюр.Сірий легко поєднується з усіма іншими відтінками.

Сірий манікюр витримує абсолютну гармонію з червоним, білим, чорним, блакитним, рожевим тощо.

Сірий - ідеальний колір до будь-якої форми манікюру: довгий чи короткий, овальний, квадратний, мигдалеподібний чи гострий.

Сірий дозволяє експериментувати з різними техніками, фактурами, декором та поєднувати з собою кольори інших лаків.

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Сіро-рожевий

Якщо ви романтична пані чи панянка, тоді обирайте неодмінно сіро-рожеву палітру манікюру. Це - ідеальне поєднання на всі часи.

Сіро-рожевий - м'який, ніжний та витончений.

Як правило, такий манікюр наносять в техніці френч чи омбре.

Як варіант, сіро-рожевий манікюр можна зробити святковим на кожен день за допомогою гліттера, втирки, стразів та іншого декору.

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Чорно-сірий

Чорно-сірий манікюр часто використовують бізнеследі. Його можна поєднувати з гліттером чи фольгою. І, як ще одна варіація, прикрасити один із пальчиків на кожній руці стразами.

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Квіткові орнаменти, геометрія і обов'язковий мінімалізм

Нейл-арт із сірим манікюром дозволяє фантазії розгулятись по повній.

Головне у всій цій розмаїтості вибору - дотримання аристократичного мінімалізму.

Використовуйте стримані візерунки квітів, мереживо чи загадкові вензелі.

Можна й пригадати цікаві наклейки. На один палець кожної руки.

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Матовий сірий, або сірий-металік (на Ваш вибір)

Матовий сірий колір надасть вашому манікюру очікувану стриманість та оксамитову вишуканість.

Матовий сірий гармонійно поєднується з декоративними вставками чи нанесенням цікавих фактур.

Фото: www.freepik.com

Сірий-металік ідеальний своєю самодостатністю. Він не потребує прикрас і додатків.

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