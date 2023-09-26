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Стильний верхній одяг, яким варто поповнити гардероб на осінь 2023

26 вересня, 2023 вiвторок
14:06
Суспільство Стильний осінній образ

Залежно від вашого стилю та погоди, ви можете обрати верхній одяг, який вам найбільше підходить. Однак, варто звернути увагу на головні тренди осені 2023

Перехід від літа до осені приносить зміну погодних умов, і ваш одяг повинен адаптуватися до прохолодної та вологої погоди. Оновлення гардеробу восени дозволяє вам долучитися до нових модних течій та виглядати стильно. Осінній лук - це самий час для експериментів з різними матеріалами та побудовою стильної багатошаровості.

Якому верхньому одягу варто надати перевагу восени

Підбір правильного та сучасного верхнього одягу дозволить вам почуватися більш впевнено та комфортно навіть в негоду. До того ж, нові тенденції можуть вас приємно вразити своїми більш практичним і функціональним новинками, які краще підійдуть для осінніх умов.

Проаналізувавши останні покази люксових брендів, можна з впевненістю відмітити, що в цьому сезоні будуть актуальні однотонні образи, є тенденція на певний мінімалізм. Одним з трендів є образи, навіяні естетикою Old Money, що дослівно перекладається, як "старі гроші". На практиці ж, це зазвичай базові, класичного типу речі, виготовлені з високоякісних матеріалів, які роками не виходять з моди. Часто, саме такий гардероб ми асоціюємо зі стилем королівських монарших родин, а також із відомими прізвищами, які мали політичний та економічний вплив десятки років.

Однак, на цьому всі модні тенденції не завершуються. Цього сезону на піку будуть також і більш яскраві моделі. Чудовий вибір кольорів і захоплюючі принти, привабливі текстури і високоякісні матеріали, стильні фасони оверсайз та вражаючий декор, а також бездоганний крій роблять кожен варіант модного верхнього одягу осінь-зима 2023/24 дуже популярним і бажаним.

Звісно, в осінньому гардеробі бажано мати декілька видів верхнього одягу різної довжини та на різну погоду.

Перше, на що варто звернути увагу, – це гама кольорів

Однозначним трендом цього сезону є червоний колір, від яскравих відтінків до більш темних. Він був присутній на показах багатьох брендів  - Victoria Beckham, Hermеs, Prada.

На контрасті з трендовим минулорічним яскраво рожевим відтінком, що асоціюється з лялькою Барбі, цього сезону краще обрати більш спокійний та ніжний відтінок рожевого. Але це не привід для того, щоб образи стали тьмяними та невиразними, бренди пропонують комбінувати ніжно-рожевий з чорним та не боятися створювати сміливі образи.

Жовтий колір теж тренд цього сезону. Яскравий жовтий планує виступити як модний антидепресант у наступному сезоні, він був присутній на моделях брендів Erdem, Valentino, Jil Sander та інші.

А також, варто звернути увагу на одяг темного-синього кольору та сріблясто-металічні відтінки. Такі образи дуже легко впишуться в щоденний гардероб. Глибокий темного-синій колір універсальний та стильний, він підійде для використання у різних інтерпретаціях.

Фото: Vogue

Трендовий верхній одяг цієї осені

Підготували для вас найсвіжіші модні ідеї верхнього одягу для нового сезону Fall/Winter 2023/24 та щоденних образів. Цей перелік є динамічним і може змінюватися, враховуючи ваші власні уподобання і потреби. Ви можете змінювати і поєднувати позиції залежно від свого бажання. До актуальних варіантів модного верхнього одягу входять: пальта, тренчі, шкіряні куртки та піджаки,  бомбери, стьобані куртки та пальта, кейпи.

Стильні жіночі пальто

В осінньо-зимовому сезоні 2023 найкращим союзником жіночого гардеробу залишається стильне пальто. Це класичний варіант верхнього одягу, який завжди в тренді завдяки його універсальності та елегантності.

Модні жіночі пальта цього сезону дозволяють відчути впевненість у їхній бездоганності. Вони легко поєднуються з різними стилями одягу, взуттям та аксесуарами, що робить їх універсальними. Додатковий шарф чи пояс можна стильно інтегрувати у образ, навіть якщо він не входить в комплект.

Важливим є те, що модними залишаються пальта різної довжини та кольору, але крій краще обрати більш простий та класичний. Можна обрати пальто чорного кольору та доповнити образ червоною сумкою-багет або клатчем. Або зробити головною родзинкою образу саме пальто яскравого кольору. Ця тенденція актуальна як для демісезонних варіантів, так і для зимових моделей, які мають теплу підкладку.

Фото: H&M, Vogue

Тренч

Тренч — це легке пальто, що не виходить з моди вже багато років. Цей верхній одяг може мати різні варіації дизайну та матеріалів, і він часто асоціюється з класичним, елегантним образом. В цьому сезоні варто звернути увагу на дві варіації довжини тренчу: максі або укорочений.

Тренч можна обрати різного кольору, не зациклюйтесь на бежевих моделях. Практичними будуть моделі темно-синього та чорного кольорів, більш яскраві – жовтий, рожевий, зелений, теж користуються популярністю. Але тут треба більш обережно обирати інші елементи одягу, аби не перенаситити загальний образ.

Якщо вам потрібно обирати між шкіряним плащем і традиційним тренчем, зупиніться на модному шкіряному тренчі. Сучасні моделі зі шкіри виглядають надзвичайно елегантно та стильно.

Фото: Vogue

Шкіряна куртка, піджак

Сьогодні найактуальнішими моделями можна назвати шкіряну куртку "піджачного" крою. Вони були дуже широко представлені на модних показах у різних варіаціях. Крій має бути простим, довжина вище талії, або нижче.  А також, варто звернути увагу на косухи у вінтажному стилі, або байкерські куртки вільного крою, які вже не перший сезон є базовими в гардеробі.

Головне правило – шкіряні куртки мають бути об’ємними. Таким чином ви зможе їх адаптувати під щоденний стиль з джинсами або вечірній, з романтичними сукнями. Що важливо, шкіряну куртку або піджак можна носити не лише під легеньку кофтинку, а також одягати теплі оверсайз светри, що робить її універсальним вибором для різної погоди.

Звертайте увагу на якість. Куртки, зроблені з надто тонкої шкіри, можуть бути не практичними і виглядають дешево, а ті, що виготовлені із занадто щільного матеріалу, можуть обмежувати рухи. Тож, оптимальний вибір полягає у чомусь середньому.

Фото: Mango

Бомбер

"Бомбер" - широкий та популярний фасон куртки з "бейсбольним коміром" із беззаперечно визнаним стилем досі залишається актуальним. Бомбери здобули свою популярність через те, що з їхньою допомогою можна створити низку спортивних і повсякденних образів. Їх можна комбінувати з різними речами, такими як трикотаж, спортивні костюми, спідниці і сукні, звичайні джинси або навіть зі шкірою.

В осінньому сезоні дизайнери та ікони стрітстайлу спрямовують свою увагу або на довгі та об'ємні моделі, або навпаки, на значно скорочені варіанти. Аби уникнути роздутого силуету та візуально зробити фігуру більш стрункою, варто обирати укорочені моделі бомбера та носити з джинсами з високою посадкою. Або подовжені бомбери з манжетами та нашивками, так звані уніерситетські моделі.

Фото: Pinterest

Стьобані куртки та пальта

Новим трендом та популярною річчю для холодного сезону будуть модні стьобані пальта. На відміну від довгих пуховиків, такі пальта виглядають більш стильно та елегантно.

Вони надають образу легкості та стилю, а також дозволяють експериментувати зі стилем та кольорами, завдяки різним дизайнам та варіантам візерунку. Для класичних варіантів під брючні костюми краще обирати подовжені моделі, адже вони більше підходять для створення елегантних образів. Укорочені варіанти підходять для повсякденного використання, вільний крій та простий силует - весь секрет. Найбільш поширеними кольорами для таких пальт стали коричневий і бежевий.

Фото: Pinterest

Кейп пальто

Кейп пальто (або кейп) - це вид верхнього одягу, який має форму накидки зі широкими отворами для рук, а іноді із спеціальними вирізами для рукавів. Він нагадує накидку або пончо, але зазвичай має попереду застібки, що дозволяють закріпити його на плечах. Кейпи часто використовуються для створення ефектного образу, додавання жіночності та елегантності. А також, такий верхній одяг може значно урізноманітніти ваш гардероб.

Колірна гама кейпів дуже різноматнітна, від темних класичних варіантів – синій, чорний, коричневий, до яскравих – червоний, жовтий, зелений. Цього сезону модні кейпи представлені у різних варіаціях матеріалів, таких як твід, вовна та замша. Вони більш ефектні та стильні, коли прикрашені різноманітними малюнками, вишивкою, аплікаціями і різними принтами. Оскільки кейпи без рукавів, варто одразу подумати про високі рукавички.

Кейп можна комбінувати з різними речами, довгі моделі чудово гармонують з сукнями та спідницями, а короткі моделі легко поєднуються з брюками та джинсами.

Фото: Pinterest

Який би верхній одяг ви би не обрали, звертайте увагу на якість тканин, пошиття, а також універсальність. Модні тренди верхнього одягу на цей сезон пропонують нам безліч варіантів для того, щоб бути як захищеними від негоди, так і виглядати неймовірно стильно. Не забудьте врахувати ваш особистий стиль та потреби при виборі верхнього одягу, і не бійтеся експериментувати зі зручними та стильними образами.

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