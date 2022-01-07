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Столтенберг обговорив нарощення військ РФ біля України з президентом Фінляндії: вони закликали Росію до деескалації ситуації

7 січня, 2022 п'ятниця
14:59
війна з Росією Єнс Столтенберг

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг і президент Фінляндії Саулі Нііністьо закликали РФ до деескалації на українсько-російському кордоні

Про повідомив Єнс Столтенберг.

"Поговорив з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо про ситуацію з безпекою в Європі та нарощування присутності Росії в Україні та навколо неї. Ми закликаємо Росію до деескалації", - написав він.

Генсек НАТО додав, що Альянс продовжує узгоджувати свої дії з близьким партнером Фінляндією. Крім того, Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО поважає право кожної країни обирати свій шлях.

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Новини
Фінляндія
російська агресія
Єнс Столтенберг
НАТО
Саулі Нііністьо
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