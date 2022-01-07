Столтенберг обговорив нарощення військ РФ біля України з президентом Фінляндії: вони закликали Росію до деескалації ситуації
Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг і президент Фінляндії Саулі Нііністьо закликали РФ до деескалації на українсько-російському кордоні
Про повідомив Єнс Столтенберг.
"Поговорив з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо про ситуацію з безпекою в Європі та нарощування присутності Росії в Україні та навколо неї. Ми закликаємо Росію до деескалації", - написав він.
Генсек НАТО додав, що Альянс продовжує узгоджувати свої дії з близьким партнером Фінляндією. Крім того, Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО поважає право кожної країни обирати свій шлях.
- Нагадаємо, раніше НАТО скликало позачергове засідання на 7 січня через нарощування російських військ на кордоні України.
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