Столтенберг обговорив нарощення військ РФ біля України з президентом Фінляндії: вони закликали Росію до деескалації ситуації

Про повідомив Єнс Столтенберг.



"Поговорив з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо про ситуацію з безпекою в Європі та нарощування присутності Росії в Україні та навколо неї. Ми закликаємо Росію до деескалації", - написав він.



Генсек НАТО додав, що Альянс продовжує узгоджувати свої дії з близьким партнером Фінляндією. Крім того, Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО поважає право кожної країни обирати свій шлях.

Нагадаємо, раніше НАТО скликало позачергове засідання на 7 січня через нарощування російських військ на кордоні України.