Столтенберг стане керівником Центрального банку Норвегії
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пізніше цього року замінить Ойстейна Олсена на посаді глави норвезького Центрального банку
Про це повідомляє пресслужба банку.
"Від імені Банку Норвегії я хотів би привітати Єнса Столтенберга з його призначенням на посаду керівника Банку Норвегії. Я знаю пана Столтенберга як зацікавленого та компетентного економіста. Упевнений, що з його досвідом він успішно впорається з цією роллю", - сказав чинний глава банку Олсен.
Він заявив про бажання піти у відставку у серпні 2021 року. Очільник банку планує скласти повноваження після свого щорічного звернення у лютому.
Зазначається, що через роботу в НАТО Столтенберг не зможе вступити на посаду приблизно до грудня.
З 1 березня до переходу Столтенберга на нову роботу банком керуватиме заступник Олсена - Іда Волден Бах.
Столтенберг залишиться на посаді генерального секретаря Північноатлантичного альянсу до 30 вересня 2022 року.
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