Столтенберг стане керівником Центрального банку Норвегії

Про це повідомляє пресслужба банку.



"Від імені Банку Норвегії я хотів би привітати Єнса Столтенберга з його призначенням на посаду керівника Банку Норвегії. Я знаю пана Столтенберга як зацікавленого та компетентного економіста. Упевнений, що з його досвідом він успішно впорається з цією роллю", - сказав чинний глава банку Олсен.



Він заявив про бажання піти у відставку у серпні 2021 року. Очільник банку планує скласти повноваження після свого щорічного звернення у лютому.



Зазначається, що через роботу в НАТО Столтенберг не зможе вступити на посаду приблизно до грудня.

З 1 березня до переходу Столтенберга на нову роботу банком керуватиме заступник Олсена - Іда Волден Бах.



Столтенберг залишиться на посаді генерального секретаря Північноатлантичного альянсу до 30 вересня 2022 року.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb