Столтенберг запросив прем'єра Грузії на саміт НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду.

"Ви запрошені на саміт Організації НАТО, який пройде 28-30 червня в Мадриді. Зокрема, я хотів би попросити Вас взяти участь у спеціальному засіданні Північноатлантичної ради на рівні очільників держав і урядів у другій половині дня 29 червня", - йдеться у запрошенні генсека НАТО.

Столтенберг також додав, що на саміті союзники і партнери узгодять нову концепцію, яка посилить політику щодо Росії.

"Глобальна безпека переглядається, і наслідки несправедливої і неспровокованої війни будуть відчуватися за межами євроатлантичного регіону", - підкреслив він.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що держава прагне приєднатися до НАТО, але спершу має повинна вирішити територіальні проблеми.