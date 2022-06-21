Столтенберг запросив прем'єра Грузії на саміт НАТО
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі на саміт Альянсу в Мадриді, який пройде у кінці червня
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду.
"Ви запрошені на саміт Організації НАТО, який пройде 28-30 червня в Мадриді. Зокрема, я хотів би попросити Вас взяти участь у спеціальному засіданні Північноатлантичної ради на рівні очільників держав і урядів у другій половині дня 29 червня", - йдеться у запрошенні генсека НАТО.
Столтенберг також додав, що на саміті союзники і партнери узгодять нову концепцію, яка посилить політику щодо Росії.
"Глобальна безпека переглядається, і наслідки несправедливої і неспровокованої війни будуть відчуватися за межами євроатлантичного регіону", - підкреслив він.
- Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що держава прагне приєднатися до НАТО, але спершу має повинна вирішити територіальні проблеми.
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