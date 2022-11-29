Про це Столтенберг сказав на бухарестському форумі, організованому Інститутом Аспена у вівторок, передає одне з українських ЗМІ.

"Ми всі платимо ціну за війну Росії проти України. Та ціна, яку ми платимо, – у грошах, тоді як ціна, яку сплачують українці, – вимірюється кров’ю", – заявив генсек Альянсу.

"Якщо ми дозволимо Путіну перемогти, всі ми заплатимо ще вищу ціну на багато-багато років уперед. Адже тоді вивчений президентом Путіним та іншими авторитарними лідерами урок полягатиме у тому, що цілей можна досягати шляхом використання грубої сили. Вони будуть заохочені використовувати ще більше сили знову і знову. Це зробить наш світ іще небезпечнішим, а усіх нас – іще вразливішими", – додав він.

За словами Столтенберга, саме тому довгостроковим безпековим інтересом НАТО є надавати підтримку Україні.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав колег по Альянсу надати Україні танки.

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