Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Storm Shadow важко перехопити звичайною ППО, але не варто виключати, що Росія може їх збивати, - Ігнат

Storm Shadow важко перехопити звичайною ППО, але не варто виключати, що Росія може їх збивати, - Ігнат

1 серпня, 2023 вiвторок
10:52
Війна з Росією ракета Storm Shadow

Ракети Storm Shadow, які Україна отримала від Великої Британії, летять доволі низько і є важкими для перехоплення звичайними засобами ППО, але не варто виключати, що Росія може їх збивати

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів у етері телемарафону

За його словами, ракети Taurus, які в перспективі може отримати Україна, та Storm Shadow і SCALP, які вже є на озброєнні, летять доволі низько і їх "надзвичайно важко перехопити звичайними засобами ППО". 

"Але це такі ж крилаті ракети, які ворог застосовує по нас Х-101. Я маю на увазі такі ж по класу: це і швидкість і параметр польоту і так далі. Тому виключати те, що їх (Storm Shadow, - ред.) збивають, не можна", - сказав Ігнат. 

Проте, наразі вже можна побачити результати їхньої роботи. 

"Таким чином ви уже бачите результати на ворожій території, як полають склади з боєприпасів, зокрема у Криму, як гучно було, як палало. Це ті ракети, яких у нас не було раніше, але які має ворог - це Х-101 скажімо чи ті ж самі "калібри", тобто це ті ж самі крилаті ракети по тактико-технічним характеристикам, схожі власне до тих (російських, - ред.). Тобто це ракети, які змінюють хід війни, які можуть завдавати високоточних ударів і діставати далеко - те, чого нам дуже і дуже бракує", - додав речник. 

Він наголосив, що Україна очікує збільшення постачань такого озброєння і прийняття відповідних рішень партнерами, зокрема німецьким урядом про передачу ракет Taurus

"Тому нам треба більше такого озброєння, і прийняття рішень від наших німецьких партнерів було б дуже, дуже на часі", - підсумував Ігнат. 

  • 5 липня заступник очільника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України Олексій Громов розповів, що ракети Storm Shadow успішно розбили мости біля Чонгара. Він додав, що Storm Shadow дають змогу постійно бити по пунктах управління та місцях зберігання озброєнь, боєприпасів і техніки російського війська.
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
окупанти
зброя для України
Читайте також:
ядерна зброя рф ракета
31 липня, 2023 понедiлок
У МЗС Росії назвали умову виведення тактичної ядерної зброї з Білорусі
Владислав Кабаєв, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук та Владислав Ванат (зліва - направо)
31 липня, 2023 понедiлок
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 1-го туру
Чонгарський міст
31 липня, 2023 понедiлок
В ISW пояснили, чому в РФ уникають згадок про атаку ЗСУ на Чонгарський міст
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.86
    Купівля 36.86
    Продаж 37.56
  • EUR
    Купівля 40.81
    Продаж 41.83
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
1 серпня
11:25
Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтоне
Очільниця МЗС Фінляндії про "вікно можливостей" для України: РФ може закінчити війну вивівши всі війська у будь-який час
11:22
на фото: судно
Три іноземні судна зайшли в український порт під наглядом літаків НАТО, - Forbes
11:09
На фото: модернізована лікарня в Горішніх плавнях
В Горішніх Плавнях реконструювали за європейськими стандартами хірургічне відділення міської лікарні
10:58
зв’язок мозку мишей
Активний та різноманітний спосіб життя мишей збагачує їхню мозкову активність
10:36
Оновлено
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу
Удар РФ по багатоповерхівці в Кривому Розі: кількість постраждалих зросла до понад 80
10:35
окупанти
РФ має проблеми із забезпеченням флангів і брак резервів на півдні України, - британська розвідка
10:14
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 1 серпня: вартість долара та євро в обмінниках
10:14
Трьох депутатів Київради підозрюють в ухиленні від військової служби
Трьох депутатів Київради підозрюють в ухиленні від військової служби
10:04
OPINION
Сергій Фурса
Норам дрони не страшні
10:03
Ексклюзив
Москва атака безпілотників
Ефект від влучання БПЛА по Москві розхитує бажання російського суспільства підтримувати політику Путіна, - Згурець
09:57
Місяць
У серпні жителі Землі зможуть побачити унікальне явище подвійного супермісяця
09:50
Росія атакувала Харків дронами
За добу армія РФ обстріляла 9 областей України: 14 людей загинули, 115 поранені
09:36
Володимир Зеленський
Наслідки ворожих обстрілів та ситуація на фронті: Зеленський провів нараду з військовими та силовиками
09:33
Володимир Зеленський, саміт НАТО, Вільнюс
В України є план у разі загибелі Зеленського: Politico назвало головні деталі
09:15
Ексклюзив
Карта. Запоріжжя. Старомайорське. Старомлинівка. 28\07\23
ЗСУ просуваються в районі Великої Новосілки, - боєць Войтко
09:13
паспорт рф
Окупанти змушують ставати на облік у військкоматі чоловіків, які отримали паспорт РФ на Новопсковщині Луганської області
08:35
Ексклюзив
Авдіївка після чергового авіаудару
Ворог намагається компенсувати невдачі на передовій обстрілами по Авдіївці й позиціям ЗСУ, - начальник МВА Барабаш
08:35
Росія
Міноборони РФ звинуватило ЗСУ в атаці безекіпажними катерами двох кораблів Чорноморського флоту
08:26
прикордонник
Російська ДРГ безуспішно намагалась проникнути на Чернігівщину
08:16
Інфографіка
Втрати окупантів
Втрати Росії за добу війни в Україні: 500 військових, 17 бойових бронемашин, 10 БПЛА
08:07
Оновлено
Харків безпілотник шахеди
Росія атакувала Харків дронами: прильоти у гуртожиток та центр міста, є постраждалий
08:06
OPINION
Михайло Басараб
Росія запросто може атакувати НАТО з Білорусі
07:48
США підтвердили намір зміцнити Договір про нерозповсюдження ядерної зброї
07:09
Телескоп "темного всесвіту" Евкліда показав свої перші зображення космосу
Телескоп "темного всесвіту" Евкліда показав свої перші зображення космосу
07:09
Гроші
Зміни у призначенні виплат для ВПО: із 1 серпня деякі особи перестануть отримувати гроші від держави
06:55
Apple
Головний постачальник Apple надасть $500 млн для будівництва заводів комплектуючих в Індії
06:31
ЮНЕСКО
ЮНЕСКО рекомендує внести Венецію до списку міст, які перебувають під загрозою зникнення
06:11
Окупанти
В Україні загинули або отримали поранення понад 200 тис. російських військових, - Британія в Радбезі ООН
05:59
Молдова протести
Парламент Молдови ввів кримінальну відповідальність за політичну корупцію
05:55
Артем Довбик (праворуч), Дніпро-1 - Панатінаїкос
"Панатінаїкос" - "Дніпро-1": де та коли дивитися матч Ліги чемпіонів
05:26
Еліна Світоліна, теніс
Турнір у Вашингтоні: Світоліна знову здолала Азаренко, Костюк перемогла Андреєску
05:00
діти, війна
Один з найжахливіших злочинів: США закликали РФ повернути Україні депортованих дітей
04:09
Москва атака безпілотників
Безпілотники атакували Москву: один з дронів влучив у вежу Москва-Сіті, міноборони РФ звинувачує Україну
03:44
Shahed-136
Міністр оборони Білорусі прибув до Ірану: імовірно говоритиме про завод "шахедів" у Гомелі, - ISW
03:16
мікросхема, чіп, електроніка
Чіпи, верстати та запчастини: Росія в обхід санкцій ввозить іноземні компоненти для ВПК
02:48
Молдова
Молдова офіційно розриває співпрацю з російськими спецслужбами
02:20
Дмитро Лубінець
Прямий доказ для Гааги: Лубінець відреагував на зізнання РФ у депортації сотень тисяч українських дітей
01:37
Джейк Салліван
США на мирних переговорах у Саудівській Аравії представлятиме радник Байдена Салліван, - CNN
00:28
В Петербурзі чоловік підпалив військкомат
У Петербурзі чоловік підпалив двері військкомату: стверджує, що його підбурили у ФСБ
00:08
Нідерланди Україна біженці
Через повномасштабне вторгнення РФ 6,2 млн українців перебувають за кордоном, - Мінекономіки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV