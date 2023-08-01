Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів у етері телемарафону.

За його словами, ракети Taurus, які в перспективі може отримати Україна, та Storm Shadow і SCALP, які вже є на озброєнні, летять доволі низько і їх "надзвичайно важко перехопити звичайними засобами ППО".

"Але це такі ж крилаті ракети, які ворог застосовує по нас Х-101. Я маю на увазі такі ж по класу: це і швидкість і параметр польоту і так далі. Тому виключати те, що їх (Storm Shadow, - ред.) збивають, не можна", - сказав Ігнат.

Проте, наразі вже можна побачити результати їхньої роботи.

"Таким чином ви уже бачите результати на ворожій території, як полають склади з боєприпасів, зокрема у Криму, як гучно було, як палало. Це ті ракети, яких у нас не було раніше, але які має ворог - це Х-101 скажімо чи ті ж самі "калібри", тобто це ті ж самі крилаті ракети по тактико-технічним характеристикам, схожі власне до тих (російських, - ред.). Тобто це ракети, які змінюють хід війни, які можуть завдавати високоточних ударів і діставати далеко - те, чого нам дуже і дуже бракує", - додав речник.

Він наголосив, що Україна очікує збільшення постачань такого озброєння і прийняття відповідних рішень партнерами, зокрема німецьким урядом про передачу ракет Taurus

"Тому нам треба більше такого озброєння, і прийняття рішень від наших німецьких партнерів було б дуже, дуже на часі", - підсумував Ігнат.