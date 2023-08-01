Storm Shadow важко перехопити звичайною ППО, але не варто виключати, що Росія може їх збивати, - Ігнат
Ракети Storm Shadow, які Україна отримала від Великої Британії, летять доволі низько і є важкими для перехоплення звичайними засобами ППО, але не варто виключати, що Росія може їх збивати
Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів у етері телемарафону.
За його словами, ракети Taurus, які в перспективі може отримати Україна, та Storm Shadow і SCALP, які вже є на озброєнні, летять доволі низько і їх "надзвичайно важко перехопити звичайними засобами ППО".
"Але це такі ж крилаті ракети, які ворог застосовує по нас Х-101. Я маю на увазі такі ж по класу: це і швидкість і параметр польоту і так далі. Тому виключати те, що їх (Storm Shadow, - ред.) збивають, не можна", - сказав Ігнат.
Проте, наразі вже можна побачити результати їхньої роботи.
"Таким чином ви уже бачите результати на ворожій території, як полають склади з боєприпасів, зокрема у Криму, як гучно було, як палало. Це ті ракети, яких у нас не було раніше, але які має ворог - це Х-101 скажімо чи ті ж самі "калібри", тобто це ті ж самі крилаті ракети по тактико-технічним характеристикам, схожі власне до тих (російських, - ред.). Тобто це ракети, які змінюють хід війни, які можуть завдавати високоточних ударів і діставати далеко - те, чого нам дуже і дуже бракує", - додав речник.
Він наголосив, що Україна очікує збільшення постачань такого озброєння і прийняття відповідних рішень партнерами, зокрема німецьким урядом про передачу ракет Taurus
"Тому нам треба більше такого озброєння, і прийняття рішень від наших німецьких партнерів було б дуже, дуже на часі", - підсумував Ігнат.
- 5 липня заступник очільника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України Олексій Громов розповів, що ракети Storm Shadow успішно розбили мости біля Чонгара. Він додав, що Storm Shadow дають змогу постійно бити по пунктах управління та місцях зберігання озброєнь, боєприпасів і техніки російського війська.
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